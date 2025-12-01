Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

Una ofensiva conjunta del Gaula de la Policía permitió la caída de dos estructuras que tenían atemorizados a habitantes del oriente y a conductores de plataformas en Cali y municipios vecinos.

Santiago de Cali. En un operativo simultáneo que incluyó ocho allanamientos, las autoridades capturaron a 13 presuntos integrantes de las bandas conocidas como Los rápidos y Los de la R, grupos señalados de extorsionar, secuestrar y amenazar a ciudadanos en Cali, Jamundí, Palmira y Puerto Tejada.

La investigación estableció que Los rápidos se especializaban en secuestro exprés de conductores de plataformas digitales. Los delincuentes pedían un servicio, retenían al conductor al llegar al punto de recogida y exigían sumas de hasta cuatro millones de pesos, además del vehículo, para permitirles salir con vida. Las capturas se realizaron en Valle del Lili y en otros sectores del sur, donde fueron detenidos cinco de sus presuntos operadores: alias nari, vidente, Jan, vigilante y fili, señalado de coordinar las acciones criminales. Todos presentan antecedentes judiciales.

La segunda estructura, Los de la R —también llamada Las Palmas— mantenía bajo intimidación a los habitantes de Comuneros I. Durante cuatro meses de investigación se documentó que exigían pagos semanales entre 30.000 y 100.000 pesos simplemente para permitir a las familias vivir en el barrio. Quienes se negaban eran víctimas de amenazas, agresiones e incluso desplazamiento forzado. La Policía les atribuye un homicidio, seis desplazamientos y por lo menos 70 casos de extorsión.

Las autoridades evidenciaron además el uso de menores para tareas de inteligencia criminal, como marcar a las víctimas y reportar sus movimientos. Entre los capturados figuran alias la R, Clever, Klinger, quique, Jefry, veneco y macuso, este último encargado de dictar órdenes dentro del grupo.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Jueces de Control de Garantías impusieron medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las investigaciones.