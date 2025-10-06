Suscribirse

Cae la banda Los Abuelos en Cali: usaban menores para vender droga en el oriente de la ciudad

La Policía y la Fiscalía capturaron a nueve personas y realizaron 11 allanamientos en una operación conjunta.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 1:27 a. m.
Banda Los Abuelos, señalados de microtráfico en Cali
Banda Los Abuelos, señalados de microtráfico en Cali | Foto: cortesía

La ofensiva contra el multicrimen en Cali continúa. Las autoridades lograron la desarticulación de la banda Los Abuelos, una estructura delictiva que utilizaba a menores de edad para la distribución de drogas en el oriente de la ciudad.

El operativo, ejecutado de manera conjunta por la Policía Metropolitana y la Fiscalía, con apoyo de la Administración Distrital, dejó como resultado nueve capturas y 11 allanamientos en los barrios Mojica, Alfonso López y Mariano Ramos.

Los detenidos serán judicializados por porte y tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y tráfico de estupefacientes agravado.

De acuerdo con las investigaciones, Los Abuelos comercializaban más de 1.000 dosis de droga a la semana, generando rentas criminales superiores a los 20 millones de pesos mensuales. Durante los operativos, se incautaron base de coca, 50 cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor, tres radios de comunicación, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de sustancias.

El cabecilla de la organización, identificado como alias Lágrima, de 31 años, presenta antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas. Junto a él fueron capturadas su compañera sentimental, alias Celeny, de 23 años, y su cuñada, alias Kelly, de 35.

El secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Jairo García, destacó que este es el vigésimo cuarto grupo criminal desmantelado este año en la ciudad.

“La capacidad de nuestra Fuerza Pública es contundente y sistemática. Todas las semanas estamos entregando resultados en pro de la seguridad. Esta administración mantiene como prioridad desarticular organizaciones que atentan contra la tranquilidad de los caleños”, afirmó.

Por su parte, el coronel Wilson Silva, subcomandante de la Policía Metropolitana, explicó que la estructura operaba como una red de microtráfico que empleaba menores de edad para el expendio. “Seguimos combatiendo las economías criminales que generan violencia en Cali”, sostuvo el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea contra el crimen 321 394 5156, la línea de emergencia 123 o la Red de Cooperantes 156. Se garantiza total confidencialidad.

