Soldado de 22 años pidió permiso para ver a su mamá y lo asesinaron frente a ella en Fundación, Magdalena: Todo quedó en video

Entre las hipótesis, se estudia una posible represalia por el no pago de extorsión.

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de enero de 2026, 2:25 a. m.
El soldado tenía solo 22 años.
El soldado tenía solo 22 años. Foto: Redes sociales: Colombia Oscura

Un joven soldado identificado como Cristóbal Castillo, de 22 años, fue asesinado el domingo pasado en el centro del municipio de Fundación, Magdalena, mientras visitaba a su madre en el lugar donde ella trabaja.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que muestran el momento exacto del ataque, y horas después la Policía reportó la captura de dos jóvenes señalados de participar en el crimen.

El incidente ocurrió dentro del asadero Cali Pollos, ubicado sobre la calle 3, en la zona céntrica de Fundación.

Castillo, que se encontraba de permiso del Ejército Nacional, llegó de sorpresa para compartir con su madre. En ese momento, un hombre armado ingresó al local, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones. La víctima cayó y murió en el lugar, según las autoridades.

Las imágenes de seguridad también registraron la reacción de la madre y de otros clientes. Tras disparar, el agresor huyó en una moto junto a un cómplice, dejando conmocionados a los testigos.

La Policía Nacional explicó que, tras recibir la alerta, se activó un plan candado en el municipio. Un despliegue conjunto entre las unidades de Fundación y Aracataca permitió localizar y capturar a los presuntos responsables, quienes son jóvenes menores de 20 años.

Durante el procedimiento se incautaron un revólver calibre .32, ocho cartuchos, un teléfono celular y una moto sin placa, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía como prueba.

Las investigaciones preliminares señalan que la orden del homicidio podría haber sido dada por un preso conocido como alias Robincito, señalado como uno de los principales articuladores de la banda criminal ‘Los Primos’. Las autoridades buscan determinar si el ataque se debió a represalias, órdenes de la estructura criminal o motivos personales.

Entre las hipótesis, se estudia una posible represalia por el no pago de extorsión, aunque se mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

El coronel Alexander Martín Eljadue, comandante de la Policía del Magdalena, aseguró que se han reunido pruebas iniciales para soportar las capturas y que el material incautado será peritado.

La institución señaló que la reacción rápida de los uniformados y la información oportuna de la ciudadanía fueron determinantes para la captura de los sospechosos.

La Fiscalía asumió la investigación y adelantará las diligencias necesarias para imputar a los detenidos. Esto incluirá revisión de los videos, peritaje al arma incautada y análisis de los teléfonos móviles.

En medio del dolor, la madre de la víctima, identificada como Cindy, expresó en redes sociales: “Hijo, me diste un abrazo sin pensar que era el último”.

