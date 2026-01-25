Tragedia en Bogotá: niño de 9 años, reportado como desaparecido, fue asesinado al parecer por su padre, quien también murió

Las autoridades investigan el asesinato de Adrián Mathías Pinzón Calvo, niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero de 2026 tras salir de su casa en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

El cuerpo del menor fue hallado sin vida el pasado 22 de enero en un sector boscoso de la zona alta del barrio Los Laches, muy cerca de la iglesia del barrio Egipto, al centro-oriente de la ciudad.

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

Marco Antonio Pinzón, padre del niño, también apareció muerto junto a Adrián Mathías luego de que este hombre pidiera a la tía del menor —la cual lo tenía bajo su cuidado— que lo dejara compartir con él en el centro comercial El Ensueño.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el menor permanecía bajo el cuidado de su tía Daniela debido a que su madre se encuentra en Estados Unidos y su padre había sido recluido en una clínica de salud mental.

“El padre del niño regresó de Estados Unidos en noviembre del año pasado con cuadros psiquiátricos muy delicados (...) Después de eso, por su condición, el niño quedó bajo nuestro cuidado y desde diciembre yo siempre estuve pendiente de él, acompañándolo y protegiéndolo”, contó la mujer.

El día de la desaparición del niño, el padre le habría quitado su celular, dejándolo incomunicado con su tía, y desde ahí le empezó a enviar mensajes amenazantes a su madre.

“Le decía que le iba a quitar la vida al niño para que ella sufriera mucho”, mencionó Daniela. Después de cinco días de desaparecido, el menor apareció muerto.

Según el reporte conocido por el mencionado medio, Adrián Mathías fue hallado con un disparo en la cabeza, mientras que su padre, luego de aparentemente asesinarlo, se pegó un tiro en el pecho, quedando tendido junto al cuerpo de su hijo.