Bogotá

Tragedia en Bogotá: niño de 9 años, reportado como desaparecido, fue asesinado al parecer por su padre, quien también murió

El padre del menor había estado recluido en una clínica de salud mental.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de enero de 2026, 3:00 a. m.
Las autoridades investigan el asesinato del niño Adrián Mathias Pinzón Calvo, aparentemente en manos de su padre, Marco Antonio Pinzón.
Las autoridades investigan el asesinato del niño Adrián Mathias Pinzón Calvo, aparentemente en manos de su padre, Marco Antonio Pinzón. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @valenthiinasalg

Las autoridades investigan el asesinato de Adrián Mathías Pinzón Calvo, niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero de 2026 tras salir de su casa en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

El cuerpo del menor fue hallado sin vida el pasado 22 de enero en un sector boscoso de la zona alta del barrio Los Laches, muy cerca de la iglesia del barrio Egipto, al centro-oriente de la ciudad.

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

Marco Antonio Pinzón, padre del niño, también apareció muerto junto a Adrián Mathías luego de que este hombre pidiera a la tía del menor —la cual lo tenía bajo su cuidado— que lo dejara compartir con él en el centro comercial El Ensueño.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el menor permanecía bajo el cuidado de su tía Daniela debido a que su madre se encuentra en Estados Unidos y su padre había sido recluido en una clínica de salud mental.

Bogotá

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

Bogotá

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Bogotá

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Bogotá

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Bogotá

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

Bogotá

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Nación

Asocapitales lanza preocupante advertencia a nivel nacional tras reciente atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá

Política

“Territorios vedados”: concejal Óscar Ramírez Vahos denuncia falta de garantías para hacer política en Bogotá

Nación

El paseo de la muerte en Bogotá: SEMANA revela detalles de la banda criminal que estaría implicada en el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides

“El padre del niño regresó de Estados Unidos en noviembre del año pasado con cuadros psiquiátricos muy delicados (...) Después de eso, por su condición, el niño quedó bajo nuestro cuidado y desde diciembre yo siempre estuve pendiente de él, acompañándolo y protegiéndolo”, contó la mujer.

El día de la desaparición del niño, el padre le habría quitado su celular, dejándolo incomunicado con su tía, y desde ahí le empezó a enviar mensajes amenazantes a su madre.

Le decía que le iba a quitar la vida al niño para que ella sufriera mucho”, mencionó Daniela. Después de cinco días de desaparecido, el menor apareció muerto.

Según el reporte conocido por el mencionado medio, Adrián Mathías fue hallado con un disparo en la cabeza, mientras que su padre, luego de aparentemente asesinarlo, se pegó un tiro en el pecho, quedando tendido junto al cuerpo de su hijo.

Más de Bogotá

Las autoridades investigan el asesinato del niño Adrián Mathias Pinzón Calvo, aparentemente en manos de su padre, Marco Antonio Pinzón.

Tragedia en Bogotá: niño de 9 años, reportado como desaparecido, fue asesinado al parecer por su padre, quien también murió

El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape.

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

x

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Vacunación en Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Juliana Guerrero y Fundación San José.

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, fue detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas.

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

La detención se llevó a cabo mediante orden judicial.

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Noticias Destacadas