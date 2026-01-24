Bogotá

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

Sus familiares están desesperados por no saber nada de su paradero desde el pasado 19 de enero de 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de enero de 2026, 11:05 p. m.
El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape.
El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @__Barretto

Las autoridades de Bogotá y familiares adelantan la búsqueda de Uriel Andrés Barreto Díaz, reportado como persona desaparecida desde el pasado 19 de enero de 2026.

El caso fue difundido a través de un aviso titulado “Persona desaparecida - búsqueda urgente”, en el que se solicita la colaboración ciudadana para obtener información que permita ubicar su paradero.

De acuerdo con la información conocida, Barreto Díaz fue visto por última vez aproximadamente a las 6:30 p. m., luego de salir del centro comercial Titán Plaza, en Bogotá.

El paseo de la muerte en Bogotá: SEMANA revela detalles de la banda criminal que estaría implicada en el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides

Según el reporte, el hombre abandonó el establecimiento en su camioneta y se dirigió por la calle 80. Posteriormente, “informó que se encontraba en Siberia y se dirigía hacia Mosquera”, sin que desde entonces se tenga contacto con él.

Bogotá

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Bogotá

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Bogotá

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Bogotá

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

Bogotá

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Bogotá

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Bogotá

El inquietante relato del habitante del lugar donde hallaron sin vida al docente del Externado: “Había muertos como un berraco”

Bogotá

Neill Felipe Cubides: ¿quién era el fallecido profesor de la Universidad Externado de Colombia?

Bogotá

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape, color negro, con placas FZW-213. Al momento de su desaparición, vestía sudadera gris claro, gorra gris y tenis negros con gris, marca Jordan. También llevaba un reloj de color naranja.

Un sobrino de Uriel Andrés dio a conocer la desaparición de su tío, donde en su cuenta personal de la red social de X se mostró desesperado por no saber nada del paradero de su familiar.

“Vuelvo a estar solo y vuelve la angustia, las lágrimas, el desespero y otra vez hay que agarrar un poco de fe y seguir. Daría cualquier cosa para que apareciera ya y se acabara esta pesadilla de mierda”, dijo el joven, quien pidió difundir la información de la desaparición tras cumplirse cinco días sin rastro alguno.

En cuanto a sus características físicas, Uriel Andrés Barreto Díaz mide aproximadamente 1,76 metros, tiene contextura atlética, tez trigueña, ojos cafés claros y cabello castaño claro.

Como señales particulares, presenta tatuajes en ambos brazos: en el brazo derecho tiene tatuajes de Tío Rico y de Cristo, mientras que en el brazo izquierdo cuenta con un tatuaje de un león y una cruz.

Los familiares señalaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda. Por esta razón, hicieron un llamado a las personas que puedan haber visto a Barreto Díaz o al vehículo descrito para que se comuniquen de inmediato a los números habilitados: 313 845 7650 y 305 768 4645.

Las autoridades continúan recopilando información y reiteran la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer el paradero de esta persona.

Más de Bogotá

El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape.

Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

x

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Vacunación en Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Juliana Guerrero y Fundación San José.

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, fue detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas.

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

La detención se llevó a cabo mediante orden judicial.

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Explosión en Los Mártires, Santa Fe: motociclistas habrían lanzado un artefacto que dejó 13 heridos y un muerto

Noticias Destacadas