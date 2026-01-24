Reportan la desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz y su camioneta tras salir del centro comercial Titán Plaza en Bogotá

Las autoridades de Bogotá y familiares adelantan la búsqueda de Uriel Andrés Barreto Díaz, reportado como persona desaparecida desde el pasado 19 de enero de 2026.

El caso fue difundido a través de un aviso titulado “Persona desaparecida - búsqueda urgente”, en el que se solicita la colaboración ciudadana para obtener información que permita ubicar su paradero.

De acuerdo con la información conocida, Barreto Díaz fue visto por última vez aproximadamente a las 6:30 p. m., luego de salir del centro comercial Titán Plaza, en Bogotá.

Según el reporte, el hombre abandonó el establecimiento en su camioneta y se dirigió por la calle 80. Posteriormente, “informó que se encontraba en Siberia y se dirigía hacia Mosquera”, sin que desde entonces se tenga contacto con él.

El vehículo en el que se movilizaba es una camioneta Ford Escape, color negro, con placas FZW-213. Al momento de su desaparición, vestía sudadera gris claro, gorra gris y tenis negros con gris, marca Jordan. También llevaba un reloj de color naranja.

Un sobrino de Uriel Andrés dio a conocer la desaparición de su tío, donde en su cuenta personal de la red social de X se mostró desesperado por no saber nada del paradero de su familiar.

“Vuelvo a estar solo y vuelve la angustia, las lágrimas, el desespero y otra vez hay que agarrar un poco de fe y seguir. Daría cualquier cosa para que apareciera ya y se acabara esta pesadilla de mierda”, dijo el joven, quien pidió difundir la información de la desaparición tras cumplirse cinco días sin rastro alguno.

En cuanto a sus características físicas, Uriel Andrés Barreto Díaz mide aproximadamente 1,76 metros, tiene contextura atlética, tez trigueña, ojos cafés claros y cabello castaño claro.

Como señales particulares, presenta tatuajes en ambos brazos: en el brazo derecho tiene tatuajes de Tío Rico y de Cristo, mientras que en el brazo izquierdo cuenta con un tatuaje de un león y una cruz.

Los familiares señalaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda. Por esta razón, hicieron un llamado a las personas que puedan haber visto a Barreto Díaz o al vehículo descrito para que se comuniquen de inmediato a los números habilitados: 313 845 7650 y 305 768 4645.

Las autoridades continúan recopilando información y reiteran la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer el paradero de esta persona.