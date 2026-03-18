BOGOTÁ

Habló mamá de David Acosta, ingeniero que había sido reportado como desaparecido; su versión llama la atención: “Los echan en barcos”

La familia del hombre lo estaba buscando desde el 28 de febrero, cuando fue visto por última vez en la Zona T de Bogotá.

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Redacción Nación
18 de marzo de 2026, 10:45 a. m.
El ingeniero David Acosta.
El ingeniero David Acosta. Foto: Policía Nacional.

En todo un misterio se ha convertido el caso del ingeniero David Acosta, a quien su familia buscaba desde el pasado 28 de febrero luego de haber estado en algunos casinos del barrio Antiguo Country, localidad de Chapinero, norte de Bogotá.

Cámaras de seguridad registraron a Acosta en varios establecimientos comerciales y luego la familia de este no volvió a saber nada de él.

Ahora, mientras era buscado por las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó este martes, 17 de marzo, que Acosta no estaba desaparecido y que había salido de Bogotá voluntariamente, por sus propios medios.

Policía de Bogotá confirmó que el ingeniero David Felipe Acosta no está secuestrado y que salió de la ciudad por su propia voluntad

Dentro de la investigación se descarta que se tratara de un secuestro o paseo millonario. Se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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El oficial también explicó que, por lo tanto, el ingeniero está fuera de la ciudad. “Y enfatizamos que la familia nunca recibió llamadas extorsivas y siempre tuvo además el acompañamiento del Gaula”, agregó.

Sin embargo, Piedad Botina, madre del ingeniero, habló en La FM. Según la mujer, su hijo estuvo en poder de una banda de delincuentes y lo habían encontrado en deplorables condiciones.

David Felipe Acosta no fue secuestrado.
El ingeniero David Felipe Acosta. Foto: Archivo particular

La mujer hasta narró en el medio citado anteriormente que las personas que supuestamente caían en manos de esa banda de delincuentes eran llevadas en unos barcos.

“Lo encontré en unas condiciones sin ropa, sin zapatos, sin nada. Él estuvo con niñas, con niños, con adultos, donde los echan en barcos y hasta luego. Entonces los drogan, no les dan de comer, los golpean para que estén débiles y no puedan escaparse del sitio. Solo él que lo vivió me dice: ‘Mamá, solo yo que lo viví, vi muchos niños arrodillarse ante esa gente y decirles, por favor, déjenos en paz, déjenos ir’”, dijo puntualmente Botina en La FM.