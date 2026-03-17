Policía de Bogotá confirmó que el ingeniero David Felipe Acosta no está secuestrado y que salió de la ciudad por su propia voluntad

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, confirmó este que el ingeniero David Felipe Acosta, quien estaba desaparecido desde el 1 de marzo, nunca fue secuestrado ni fue víctima de un paseo millonario. Por el contrario, confirmó que el hombre salió de la ciudad por sus propios medios y por voluntad propia.

En desarrollo...