Política

Policía de Bogotá confirmó que el ingeniero David Felipe Acosta no está secuestrado y que salió de la ciudad por su propia voluntad

Las autoridades también confirmaron que la familia de la supuesta víctima nunca recibió llamadas extorsivas.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 4:23 p. m.
David Felipe Acosta no fue secuestrado.
David Felipe Acosta no fue secuestrado. Foto: Archivo particular

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, confirmó este que el ingeniero David Felipe Acosta, quien estaba desaparecido desde el 1 de marzo, nunca fue secuestrado ni fue víctima de un paseo millonario. Por el contrario, confirmó que el hombre salió de la ciudad por sus propios medios y por voluntad propia.

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