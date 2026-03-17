Bogotá

Luego de Medellín, la movilización indígena llegará a Bogotá; así lo confirmó el Distrito

El candidato Iván Cepeda había anunciado que la minga recorrería el país.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 9:07 a. m.
Minga indígena de nuevo en el Parque Nacional
Minga indígena de nuevo en el Parque Nacional Foto: Alcaldía de Bogotá

Tras la movilización de la minga indígena en Medellín y de que el candidato Iván Cepeda anunciara que recorrería el país junto a estas comunidades, el Distrito confirmó que llegará la movilización a Bogotá.

Defensoría del Pueblo se pronuncia por protestas de minga en Medellín: pide a autoridades evitar el racismo y a indígenas privilegiar el diálogo
La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que en la tarde de este sábado, 3 de mayo, salió el último bus de la Minga Indígena que se encontraba en la Universidad Nacional.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que en la tarde de este sábado, 3 de mayo, salió el último bus de la Minga Indígena que se encontraba en la Universidad Nacional. Foto: @GobiernoBTA

De acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Gobierno, una parte de la minga indígena se instalará en las inmediaciones de la Agencia Nacional de Tierras y otra llegará a la UPI La Florida, al occidente de la ciudad.

Las movilizaciones, como es usual en Bogotá, tendrán carácter indefinido y se conoce que ya iniciaron.

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Mujer Indigena
Minga Indigena marcha indigenas durante el Paro Nacional 21 de octubre del 2020 en Bogota Mujer Mujeres Foto: Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres

Es importante recordar que al comienzo de esta semana también hubo protestas y manifestaciones de este grupo de ciudadanos en la capital de Antioquia. Se establecieron en el centro administrativo de la ciudad, La Alpujarra, donde están la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

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A ese punto del país los manifestantes llegaron en 12 buses desde diferentes lugares de Antioquia, bloquearon vías de acceso al Concejo Distrital y muy cerca de donde está el edificio de los juzgados José Félix de Restrepo.

Comunidades indígenas del departamento del Cauca lamentaron que algunos resguardos se aparten de las normas y se presten a intereses de criminales.
Comunidades indígenas del departamento del Cauca lamentaron que algunos resguardos se aparten de las normas y se presten a intereses de criminales. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Su arribo provocó el rechazo de parte de las autoridades locales y departamentales, entre ellos el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y algunos de los concejales de Gobierno.

La Defensoría del Pueblo les salió al paso a algunas de esas reacciones, para pedir que se evite la estigmatización y el racismo. Además, para llamar al diálogo.

“Hacemos un llamado a las autoridades en Medellín y Antioquia frente a la concentración de la minga indígena en el sector de La Alpujarra, para que se aborde priorizando el diálogo que permita escuchar las solicitudes que tienen y buscar la manera de llegar a acuerdos”, dijo la entidad.

“Desde la Defensoría se les solicita evitar cualquier pronunciamiento que pueda entenderse como racismo o discriminación étnica en contra de la ciudadanía indígena de nuestro país”, añadió.