Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Ya está lista la agenda de artistas que se presentarán en la tarima alterna de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026, que tendrá lugar en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria, en Bogotá.

Durante los días 10, 11 y 12 de enero, la música, la danza y el talento se tomarán la antigua Plaza Rumichaca, un espacio del centro histórico en donde se va a exaltar la cultura y las tradiciones.

La entrada es totalmente gratis a partir de las 11:00 a. m., durante todo este fin de semana donde habrá una variada programación artística que reunirá a más de 30 cantantes locales en concierto.

El cartel lo encabeza el cantante Peter Manjarrés. Además, contará con presentaciones de Iván y sus Bam Band, Ricardo Morales, Kevin Leiva, Grupo Tornado, CarranWest y Sin Ausencia. Asimismo, el evento incluirá tributos a Jessi Uribe, Christian Nodal, Eddie Santiago y Rafael Orozco.

Esta es la programación

Sábado 10 de enero

11:00 a. m. – 2:00 p. m. Juegos tradicionales

12:00 m. – 12:20 p. m. Juan del Sol

12:35 p. m. – 12:55 p. m. Rockira “El nuevo sonido del campo”

1:10 p. m. – 1:30 p. m. Sonora Sensación

1:45 p. m. – 2:05 p. m. Dueto La Mar

2:20 p. m. – 2:40 p. m. Aires Santafereños

2:45 p. m. – 3:30 p. m. Carrangawest

3:45 p. m. – 4:20 p. m. Banda La Conexión

4:35 p. m. – 5:10 p. m. Tributo a Rafael Orozco

5:25 p. m. – 6:10 p. m. Ricardo Morales

6:30 p. m. – 7:30 p. m. Tributo a Eddy Santiago (Jhon Madrid)

Domingo 11 de enero

10:00 a. m. Banquitas

11:00 a. m. Juegos tradicionales

12:00 m. Eucaristía al aire libre

1:00 p. m. Auto Sacramental

1:50 p. m. – 2:10 p. m. T.N.E – La Nueva Esencia

2:20 p. m. – 2:40 p. m. Sky Climb

2:50 p. m. – 3:10 p. m. Stef One

3:20 p. m. – 3:40 p. m. Agropecuarios Music

3:55 p. m. – 4:15 p. m. King of The Street

4:30 p. m. – 5:00 p. m. Sin Ausencia

5:15 p. m. – 5:40 p. m. Tributo a Jessi Uribe

5:55 p. m. – 6:15 p. m. Tributo a Christian Nodal

6:30 p. m. – 7:00 p. m. Kevin Leiva

7:00 p. m. – 8:00 p. m. Iván y sus Bam Band

Lunes 12 de enero

10:00 a. m. Banquitas

11:00 a. m. Juegos tradicionales

11:00 a. m. Caravana Reyes Magos

12:00 m. Eucaristía al aire libre

1:00 p. m. Concurso de Rejercitos

1:30 p. m. – 1:50 p. m. Ensamble Sonare Nogal

1:55 p. m. – 2:15 p. m. Chacón 91

2:30 p. m. – 2:50 p. m. King Kong Five

3:00 p. m. – 3:20 p. m. Cununo Sound Carranga Tour

3:35 p. m. – 3:55 p. m. Mar Caribe

4:15 p. m. – 4:55 p. m. Julián Pereira y su Orquesta

5:20 p. m. – 6:00 p. m. Grupo Tornado

7:00 p. m. – 8:00 p. m. Peter Manjarrés