Cultura

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Habrá una variada programación artística que reunirá a más de 30 cantantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de enero de 2026, 12:46 p. m.
Esta tradición sigue manteniendo viva la llama cultural de la capital colombiana.
Esta tradición sigue manteniendo viva la llama cultural de la capital colombiana. Foto: Cortesía - Alcaldía Mayor de Bogotá

Ya está lista la agenda de artistas que se presentarán en la tarima alterna de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026, que tendrá lugar en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria, en Bogotá.

Durante los días 10, 11 y 12 de enero, la música, la danza y el talento se tomarán la antigua Plaza Rumichaca, un espacio del centro histórico en donde se va a exaltar la cultura y las tradiciones.

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana y festivo de Reyes Magos; estas son las regiones donde lloverá del 10 al 12 de enero

La entrada es totalmente gratis a partir de las 11:00 a. m., durante todo este fin de semana donde habrá una variada programación artística que reunirá a más de 30 cantantes locales en concierto.

El cartel lo encabeza el cantante Peter Manjarrés. Además, contará con presentaciones de Iván y sus Bam Band, Ricardo Morales, Kevin Leiva, Grupo Tornado, CarranWest y Sin Ausencia. Asimismo, el evento incluirá tributos a Jessi Uribe, Christian Nodal, Eddie Santiago y Rafael Orozco.

Arcadia

Con ‘Todos eran mis hijos’, de Arthur Miller, el Teatro Libre del Centro abre un enorme año de teatro

Arcadia

‘Atrato’, instalación de Juan Covelli, protagonista en el Victoria and Albert Museum del Reino Unido

Arcadia

La primera persona que firmó una obra literaria fue una mujer: Enheduanna

Arcadia

Colores, bordados indígenas y poder: ¿Qué comunica la imagen de la presidenta de México?

Arte

Emma Reyes: la artista colombiana que pasó de ser casi desconocida a vender millones después de su fallecimiento

Arte

Prográmese, así serán los Carnavales de Ocaña 2026: actividades, horarios y cierres viales

Arte

Almanaque Bristol: qué es y la historia de cómo nace este anuario

Noticias Estados Unidos

Noche de terror en Miami Gardens: balacera en una fiesta deja dos muertos, incluido un adolescente

Noticias Estados Unidos

Miles respondieron al llamado de una familia humilde: así nació la quinceañera viral que impacta en redes

Confidenciales

Así celebró Armando Benedetti su cumpleaños en un prestigioso hotel de Bogotá. Estos fueron los invitados

Esta es la programación

Sábado 10 de enero

11:00 a. m. – 2:00 p. m. Juegos tradicionales

12:00 m. – 12:20 p. m. Juan del Sol

12:35 p. m. – 12:55 p. m. Rockira “El nuevo sonido del campo”

1:10 p. m. – 1:30 p. m. Sonora Sensación

1:45 p. m. – 2:05 p. m. Dueto La Mar

2:20 p. m. – 2:40 p. m. Aires Santafereños

2:45 p. m. – 3:30 p. m. Carrangawest

3:45 p. m. – 4:20 p. m. Banda La Conexión

4:35 p. m. – 5:10 p. m. Tributo a Rafael Orozco

5:25 p. m. – 6:10 p. m. Ricardo Morales

6:30 p. m. – 7:30 p. m. Tributo a Eddy Santiago (Jhon Madrid)

Domingo 11 de enero

10:00 a. m. Banquitas

11:00 a. m. Juegos tradicionales

12:00 m. Eucaristía al aire libre

1:00 p. m. Auto Sacramental

1:50 p. m. – 2:10 p. m. T.N.E – La Nueva Esencia

2:20 p. m. – 2:40 p. m. Sky Climb

2:50 p. m. – 3:10 p. m. Stef One

3:20 p. m. – 3:40 p. m. Agropecuarios Music

3:55 p. m. – 4:15 p. m. King of The Street

4:30 p. m. – 5:00 p. m. Sin Ausencia

5:15 p. m. – 5:40 p. m. Tributo a Jessi Uribe

5:55 p. m. – 6:15 p. m. Tributo a Christian Nodal

6:30 p. m. – 7:00 p. m. Kevin Leiva

7:00 p. m. – 8:00 p. m. Iván y sus Bam Band

Lunes 12 de enero

10:00 a. m. Banquitas

11:00 a. m. Juegos tradicionales

11:00 a. m. Caravana Reyes Magos

12:00 m. Eucaristía al aire libre

1:00 p. m. Concurso de Rejercitos

1:30 p. m. – 1:50 p. m. Ensamble Sonare Nogal

1:55 p. m. – 2:15 p. m. Chacón 91

2:30 p. m. – 2:50 p. m. King Kong Five

3:00 p. m. – 3:20 p. m. Cununo Sound Carranga Tour

3:35 p. m. – 3:55 p. m. Mar Caribe

4:15 p. m. – 4:55 p. m. Julián Pereira y su Orquesta

5:20 p. m. – 6:00 p. m. Grupo Tornado

7:00 p. m. – 8:00 p. m. Peter Manjarrés

Más de Arte

Planes en Bogotá: se acerca la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2024, un evento gratuito con más de 30 artistas en escena

Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

La puesta en escena de 'Todos eran mis hijos' de Arthur Miller dirigida por Manuel Orjuela, está basada en el contexto colombiano de finales del siglo XX, marcado por la violencia política y la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Foto: Miltón César / cortesía Teatro Libre

Con ‘Todos eran mis hijos’, de Arthur Miller, el Teatro Libre del Centro abre un enorme año de teatro

La instalación Atrato en V&A de Londres, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo, marca un hito para el arte colombiano contemporáneo al ser la primera exposición individual de un artista colombiano en este espacio dedicado al arte digital.

‘Atrato’, instalación de Juan Covelli, protagonista en el Victoria and Albert Museum del Reino Unido

Disco de Enheduanna, encontrado en una cámara del templo Larsa de Nin-Gal (el Gig-par-ku). Penn Museum

La primera persona que firmó una obra literaria fue una mujer: Enheduanna

Claudia Sheinbaum (izq.), saluda a sus simpatizantes durante una ceremonia en la que recibe un bastón ceremonial de manos de indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de octubre de 2024. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lució un vestido morado con bordados indígenas en su primer encuentro con Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026, una elección considerada un símbolo del poder femenino.

Colores, bordados indígenas y poder: ¿Qué comunica la imagen de la presidenta de México?

x

Emma Reyes: la artista colombiana que pasó de ser casi desconocida a vender millones después de su fallecimiento

La Alcaldía de Ocaña invita a la ciudadanía a disfrutar de estos eventos culturales.

Prográmese, así serán los Carnavales de Ocaña 2026: actividades, horarios y cierres viales

Almanaque Bristol

Almanaque Bristol: qué es y la historia de cómo nace este anuario

x

La mina de oro colombiana: la artista Olga de Amaral sigue sorprendiendo con los precios a los que llegan sus obras

Monserrate en Navidad

Planes para este 20 y 21 de diciembre en el país: agenda cultural que no debe perderse antes de que llegue la Navidad

Noticias Destacadas