Esta es la programación completa de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá; hay conciertos gratis durante este fin de semana

Ya está lista la agenda de artistas que se presentarán en la tarima alterna de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026, que tendrá lugar en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria, en Bogotá.
Durante los días 10, 11 y 12 de enero, la música, la danza y el talento se tomarán la antigua Plaza Rumichaca, un espacio del centro histórico en donde se va a exaltar la cultura y las tradiciones.
La entrada es totalmente gratis a partir de las 11:00 a. m., durante todo este fin de semana donde habrá una variada programación artística que reunirá a más de 30 cantantes locales en concierto.
El cartel lo encabeza el cantante Peter Manjarrés. Además, contará con presentaciones de Iván y sus Bam Band, Ricardo Morales, Kevin Leiva, Grupo Tornado, CarranWest y Sin Ausencia. Asimismo, el evento incluirá tributos a Jessi Uribe, Christian Nodal, Eddie Santiago y Rafael Orozco.
Esta es la programación
Sábado 10 de enero
11:00 a. m. – 2:00 p. m. Juegos tradicionales
12:00 m. – 12:20 p. m. Juan del Sol
12:35 p. m. – 12:55 p. m. Rockira “El nuevo sonido del campo”
1:10 p. m. – 1:30 p. m. Sonora Sensación
1:45 p. m. – 2:05 p. m. Dueto La Mar
2:20 p. m. – 2:40 p. m. Aires Santafereños
2:45 p. m. – 3:30 p. m. Carrangawest
3:45 p. m. – 4:20 p. m. Banda La Conexión
4:35 p. m. – 5:10 p. m. Tributo a Rafael Orozco
5:25 p. m. – 6:10 p. m. Ricardo Morales
6:30 p. m. – 7:30 p. m. Tributo a Eddy Santiago (Jhon Madrid)
Domingo 11 de enero
10:00 a. m. Banquitas
11:00 a. m. Juegos tradicionales
12:00 m. Eucaristía al aire libre
1:00 p. m. Auto Sacramental
1:50 p. m. – 2:10 p. m. T.N.E – La Nueva Esencia
2:20 p. m. – 2:40 p. m. Sky Climb
2:50 p. m. – 3:10 p. m. Stef One
3:20 p. m. – 3:40 p. m. Agropecuarios Music
3:55 p. m. – 4:15 p. m. King of The Street
4:30 p. m. – 5:00 p. m. Sin Ausencia
5:15 p. m. – 5:40 p. m. Tributo a Jessi Uribe
5:55 p. m. – 6:15 p. m. Tributo a Christian Nodal
6:30 p. m. – 7:00 p. m. Kevin Leiva
7:00 p. m. – 8:00 p. m. Iván y sus Bam Band
Lunes 12 de enero
10:00 a. m. Banquitas
11:00 a. m. Juegos tradicionales
11:00 a. m. Caravana Reyes Magos
12:00 m. Eucaristía al aire libre
1:00 p. m. Concurso de Rejercitos
1:30 p. m. – 1:50 p. m. Ensamble Sonare Nogal
1:55 p. m. – 2:15 p. m. Chacón 91
2:30 p. m. – 2:50 p. m. King Kong Five
3:00 p. m. – 3:20 p. m. Cununo Sound Carranga Tour
3:35 p. m. – 3:55 p. m. Mar Caribe
4:15 p. m. – 4:55 p. m. Julián Pereira y su Orquesta
5:20 p. m. – 6:00 p. m. Grupo Tornado
7:00 p. m. – 8:00 p. m. Peter Manjarrés