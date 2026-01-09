Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana y festivo de Reyes Magos; estas son las regiones donde lloverá del 10 al 12 de enero

El informe prevé lluvias en varias regiones del país durante el sábado y el domingo, con una disminución gradual de las precipitaciones hacia el lunes festivo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de enero de 2026, 10:30 p. m.
Así estará el clima en Colombia.
Así estará el clima en Colombia. Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para el fin de semana comprendido entre el sábado 10 y el lunes festivo de Reyes Magos, 12 de enero de 2026.

De acuerdo con el reporte, durante estos días se espera que las precipitaciones y la nubosidad se concentren principalmente en amplios sectores de las regiones Pacífica y Amazonía, así como en zonas dispersas del occidente y norte de la región Andina y el extremo sur del Caribe.

Según el Ideam, en la capital del país se prevé un inicio de fin de semana con probabilidad de lluvias, especialmente durante el sábado. Para el domingo y el lunes, el pronóstico indica condiciones mayormente secas en Bogotá, con una reducción significativa de la nubosidad y de las precipitaciones.

Sábado 10 de enero

El informe señala que son probables lluvias de variada intensidad en áreas dispersas de las regiones Pacífica y Amazonía, así como en el occidente y centro de la región Andina, el sur del Caribe y el suroriente de la Orinoquía.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera escasa nubosidad y predominio de tiempo seco. Las lluvias más significativas se prevén en sectores de departamentos como Chocó, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
Alerta de lluvia fuerte en Colombia, según Ideam. Foto: Agencia: 123rf

Domingo 11 de enero

El Ideam pronostica un incremento relativo de las precipitaciones sobre el territorio nacional. Se esperan condiciones mayormente nubladas y lluvias en gran parte de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como en zonas dispersas del sur del Caribe y el piedemonte de la Orinoquía.

Las lluvias de mayor duración o intensidad, con posible actividad eléctrica asociada, se prevén en departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. En la región insular del Caribe se espera nubosidad dispersa y tiempo seco de manera generalizada.

Lunes 12 de enero

Al cierre del fin de semana con festivo, se pronostica una disminución de las lluvias en la región Pacífica. No obstante, se prevén algunas precipitaciones localmente fuertes en el suroriente del Chocó y el centro de Nariño.

Lluvias de menor intensidad o duración podrían presentarse en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles lloviznas leves o intermitentes, acompañadas de nubosidad variada.

Así estará el clima en Colombia.

