El municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, celebra la decisión de un juez con funciones de control de garantías que envió a prisión a un hombre que le propinó una brutal golpiza a la mamá de sus dos hijos. En medio de las diligencias judiciales, el hombre no aceptó el cargo de feminicidio agravado en grado de tentativa que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de Carlos De La Cruz Silvera, quien fue detenido por el Cuerpo Técnico de Investigación tras recolectar toda la información correspondiente y que la mujer entregara elementos materiales probatorios que comprobaban las agresiones.

Incluso, el mismo ente investigador señaló que los golpes que recibió la mujer, al parecer, por parte de este sujeto, la tuvieron varios días en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial del Atlántico.

“De acuerdo con la investigación, el hoy imputado habría agredido a su pareja de 36 años, causándole graves lesiones en el rostro y el cuerpo. Dada la gravedad de la agresión, la mujer tuvo que ser trasladada a una clínica y, posteriormente, a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció varios días bajo pronóstico reservado”, explicaron desde la Fiscalía.

El llamado que hacen las autoridades en el Atlántico es para que denuncien este tipo de situaciones que colocan en jaque la tranquilidad. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día, donde los ciudadanos pueden pedir ayuda a la institución policial.

En Colombia, una persona que cometa este delito puede exponerse a una pena de hasta 20 años y con la condición que no pueden a acceder a beneficios como reducción de la pena o prisión domiciliaria.

Entre tanto, la justicia colombiana castiga entre 250 a 500 meses de prisión (aproximadamente 20 a 41 años) a las personas que hayan cometido el delito de feminicidio.