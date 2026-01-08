Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

Este jueves, 8 de enero, fue divulgada la noticia de que cayó en manos de las autoridades el exministro, exembajador en Canadá y Perú y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), Jorge Visbal Martelo, por sus vínculos con el paramilitarismo.

Además, se conoció una foto de su captura, en la que se le ve sujetado por dos miembros de la Policía del Atlántico.

Visbal Martelo fue detenido el martes, 6 de enero, hacia las 11:00 a. m., cuando le solicitaron sus documentos en un retén policial.

Su captura obedece a una orden de detención para que pague por una condena de agosto de 2025 que confirmó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado.

Un comunicado de la Corte detalla las razones de la sentencia: “De acuerdo con la investigación Visbal Martelo, entre 1998 y 2005, cuando ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y, al tiempo, fue miembro de la Comisión de Paz, asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las fincas La 7, La 21 y La 53 en el departamento de Córdoba, en las que además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera”.

“Igualmente, de financiar a las AUC, a la que pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad, y ser miembro de la parte política, al integrar el Grupo los Doce, que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil”, añadió la Corte.

Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. Foto: Colprensa

La justicia logró establecer que el líder gremial y político nacido en Corozal, Sucre, aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a los paramilitares de las AUC hasta la fecha de su desmovilización.

Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán, se quedó por fuera de la JEP por no contar la verdad

“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, Farc y ELN, sino también con las AUC, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, concluyó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Exembajador Visbal regresó a Bogotá y fue trasladado a la Fiscalía

Sin embargo, también consideró que “al tiempo que realizaba esas gestiones ajustadas a la ley, se reunió con integrantes de la organización ilegal no en compañía de los demás miembros del Consejo, sino solo a fincas ubicadas en Tierra Alta, Córdoba, en donde era visto compartir con Carlos Castaño Gil, con quien, además, solía ingerir bebidas alcohólicas”.