Parapolítica

Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

El también exministro deberá pagar una condena de nueve años de prisión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 11:31 p. m.
Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán y exministro, capturado por vinculos con el paramilitarismo.
Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán y exministro, capturado por vinculos con el paramilitarismo. Foto: Redes sociales

Este jueves, 8 de enero, fue divulgada la noticia de que cayó en manos de las autoridades el exministro, exembajador en Canadá y Perú y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), Jorge Visbal Martelo, por sus vínculos con el paramilitarismo.

Además, se conoció una foto de su captura, en la que se le ve sujetado por dos miembros de la Policía del Atlántico.

Visbal Martelo fue detenido el martes, 6 de enero, hacia las 11:00 a. m., cuando le solicitaron sus documentos en un retén policial.

Su captura obedece a una orden de detención para que pague por una condena de agosto de 2025 que confirmó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado.

Barranquilla

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Barranquilla

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Barranquilla

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Barranquilla

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Confidenciales

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Barranquilla

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Barranquilla

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Nación

Exsenador Julio Manzur Abdala deberá rendir versión ante la JEP por la parapolítica

Nación

Álvaro Ashton genera un terremoto político. Esta es la lista de políticos y empresarios que salpicó por vínculos con paramilitares

Nación

El excongresista Álvaro Ashton entregó información ante la JEP sobre vínculos de dirigentes políticos con grupos paramilitares

Un comunicado de la Corte detalla las razones de la sentencia: “De acuerdo con la investigación Visbal Martelo, entre 1998 y 2005, cuando ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y, al tiempo, fue miembro de la Comisión de Paz, asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las fincas La 7, La 21 y La 53 en el departamento de Córdoba, en las que además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera”.

Igualmente, de financiar a las AUC, a la que pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad, y ser miembro de la parte política, al integrar el Grupo los Doce, que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil”, añadió la Corte.

Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.
Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. Foto: Colprensa

La justicia logró establecer que el líder gremial y político nacido en Corozal, Sucre, aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar a los paramilitares de las AUC hasta la fecha de su desmovilización.

Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán, se quedó por fuera de la JEP por no contar la verdad

“La Sala no pone en duda que el acusado hizo parte del Consejo Nacional de Paz desde 1998 hasta 2004 y que en tal condición intervino en los acercamientos y diálogos no solo con organizaciones guerrilleras, Farc y ELN, sino también con las AUC, y que en tales actividades contó con la autorización del Gobierno nacional, en cuyo caso, estas no pueden generarle ninguna responsabilidad penal”, concluyó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Exembajador Visbal regresó a Bogotá y fue trasladado a la Fiscalía

Sin embargo, también consideró que “al tiempo que realizaba esas gestiones ajustadas a la ley, se reunió con integrantes de la organización ilegal no en compañía de los demás miembros del Consejo, sino solo a fincas ubicadas en Tierra Alta, Córdoba, en donde era visto compartir con Carlos Castaño Gil, con quien, además, solía ingerir bebidas alcohólicas”.

Más de Barranquilla

Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán y exministro, capturado por vinculos con el paramilitarismo.

Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico.

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Insólita reacción de mujer que posó y sonrió tras ser capturada en persecución policial en Sabanalarga, Atlántico.

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Militares

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Unidad militar de donde se perdieron las armas de fuego.

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Secuestro, arma fuego, martillo

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Noticias Destacadas