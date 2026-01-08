Parapolítica

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

El político sucreño, de 72 años, fue detenido en Ponedera, Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 9:34 p. m.
Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.
Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. Foto: Colprensa

La Policía capturó en Ponedera, Atlántico, a Jorge Visbal Martel, expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y exembajador, para que pague una condena ratificada por sus nexos con el paramilitarismo.

SEMANA conoció que Visbal Martelo fue detenido el martes, 6 de enero, hacia las 11:00 de la mañana cuando le solicitaron sus documentos en un retén policial.

El 19 de agosto de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exministro y exdirigente gremial por el delito de concierto para delinquir agravado.

Visbal Martelo, de 72 años, fue condenado inicialmente por el juez quinto penal del Circuito Especializado de Bogotá a nueve años de prisión.

Barranquilla

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Barranquilla

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Barranquilla

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Confidenciales

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Barranquilla

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Barranquilla

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Barranquilla

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Nación

Exsenador Julio Manzur Abdala deberá rendir versión ante la JEP por la parapolítica

Nación

Álvaro Ashton genera un terremoto político. Esta es la lista de políticos y empresarios que salpicó por vínculos con paramilitares

Nación

El excongresista Álvaro Ashton entregó información ante la JEP sobre vínculos de dirigentes políticos con grupos paramilitares

“De acuerdo con la investigación Visbal Martelo, entre 1998 y 2005, cuando ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN y al tiempo fue miembro de la Comisión de Paz asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en las fincas “La 7”, “La 21” y “La 53” en el departamento de Córdoba, en las que además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera", según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.

“Igualmente, de financiar a las AUC, a la que pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad, y ser miembro de la parte política, al integrar el “Grupo los Doce” que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil”, añadió la Corte.

Noticia en desarrollo...

Más de Barranquilla

Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico.

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Alias El Negro, capturado por el Gaula de la Policía.

Cae hombre que hacía inteligencia a negocios para Los Pepes: desde Medellín llamaban a extorsionar a comerciantes de Barranquilla

Insólita reacción de mujer que posó y sonrió tras ser capturada en persecución policial en Sabanalarga, Atlántico.

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Militares

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Unidad militar de donde se perdieron las armas de fuego.

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Secuestro, arma fuego, martillo

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Noticias Destacadas