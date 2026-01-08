En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

La Policía capturó en Ponedera, Atlántico, a Jorge Visbal Martel, expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y exembajador, para que pague una condena ratificada por sus nexos con el paramilitarismo.

SEMANA conoció que Visbal Martelo fue detenido el martes, 6 de enero, hacia las 11:00 de la mañana cuando le solicitaron sus documentos en un retén policial.

El 19 de agosto de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exministro y exdirigente gremial por el delito de concierto para delinquir agravado.

Visbal Martelo, de 72 años, fue condenado inicialmente por el juez quinto penal del Circuito Especializado de Bogotá a nueve años de prisión.

“De acuerdo con la investigación Visbal Martelo, entre 1998 y 2005, cuando ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN y al tiempo fue miembro de la Comisión de Paz asistió a reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en las fincas “La 7”, “La 21” y “La 53” en el departamento de Córdoba, en las que además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera", según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.

“Igualmente, de financiar a las AUC, a la que pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad, y ser miembro de la parte política, al integrar el “Grupo los Doce” que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil”, añadió la Corte.

Noticia en desarrollo...