Aterrador caso de homicidio en Cundinamarca: asesinos le quitaron la piel de la cara y el cuero cabelludo a la víctima

El pasado 9 de abril, Johan Arias Espinel estaba de visita en el municipio de Ubaté, Cundinamarca. Fue asesinado por dos hombres en un lote baldío. Los delincuentes le quitaron la piel de la cara y el cuero cabelludo para desviar la atención de las autoridades.

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El reporte de los investigadores advierte que la víctima se encontraba con un amigo en un hotel del mismo municipio y en la noche de ese 9 de abril decidieron salir a tomar algo; sin embargo, uno regresó a su alojamiento mientras que el otro se quedó en el bar.

En ese sitio fue abordado por dos hombres que le compartieron algo de tomar y, luego de un rato, lo invitaron a otro lugar. Se montaron en un vehículo y en el recorrido desviaron la ruta. Terminaron en un lote baldío, donde lo sometieron para atracarlo. La víctima, al parecer, opuso resistencia y lo golpearon hasta asesinarlo.

Capturados presuntos asesinos quitaron la piel del rostro de la víctima para que las autoridades no lo identificaran. Foto: Suministrada (API)

“Los investigadores, a través de técnicas especializadas de investigación como entrevistas, recolección de videos de cámaras de seguridad, identificaron a alias Marroquí y alias Forero, quienes presuntamente habrían participado en el homicidio de un ciudadano de 32 años, el pasado 9 de abril, en un lote baldío de la vereda Tusavita de Ubaté”, señaló el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

La investigación de la Policía logró establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen: cómo los asesinos se acercaron a la víctima, la forma del crimen y cómo trataron de ocultar la evidencia de la forma más brutal posible, arrancando la piel de la cara de la víctima.

“Durante la actividad judicial se realizó una diligencia de allanamiento y registro, logrando recolectar los elementos materiales de prueba, donde se evidencia la participación activa en el asesinato, la inmovilización de un vehículo y la incautación de dos celulares”, señaló el coronel Herrera.

Capturados presuntos asesinos quitaron la piel del rostro de la víctima para que las autoridades no lo identificaran. Foto: Suministrada (API)

Las personas capturadas fueron presentadas ante la autoridad competente, un juez de control de garantías, para legalizar las capturas, imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento. “Se esclareció el homicidio de Johan Arias Espinel, que habría sido por hurtarle sus pertenencias”, dijo la Policía.