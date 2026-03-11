El último mensaje de Karen, la mujer que habría sido asesinada por el padre de su bebé en Bogotá; lo envió antes de morir

El proceso judicial por el deceso de Karen López y su hijo de diez meses, ocurrido a finales de 2025, tomó un giro tras los resultados de las investigaciones técnicas.

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

Inicialmente, la versión suministrada por Hugo Fernando Silva Soto, expareja y padre del hijo de López, indicaba que el fallecimiento de ambos fue producto de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del viernes 12 de diciembre cerca del Jardín Botánico, en el occidente de Bogotá, mientras él le brindaba una lección de conducción.

Sin embargo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación descartaron esta hipótesis tras recolectar evidencia física en el vehículo.

De acuerdo con el ente acusador, existen tres indicios que sustentan la teoría de un presunto ataque violento previo al impacto del automotor. En primer lugar, los exámenes forenses determinaron que Karen López presentaba una herida en la garganta que le provocó un sangrado abundante antes del choque.

Este es el hombre señalado del crimen y el momento en el que las autoridades investigan en el carro. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: Noticias Caracol

A este hallazgo se sumó la evidencia sobre la ergonomía dentro del automóvil. Los investigadores establecieron que la posición del asiento del piloto estaba ajustada de tal forma que López, por su estatura, no habría podido alcanzar los pedales ni maniobrar el vehículo.

Además, los peritos identificaron rastros de sangre en el asiento del copiloto y la palanca de cambios, detectando señales de una limpieza exhaustiva en el interior de la cabina.

El último mensaje de López

Los hechos previos al deceso también han sido objeto de reconstrucción. Según reportes de prensa, López esperaba que Silva Soto le entregara a su hijo, pero este llegó tarde y sin el menor.

Al ser cuestionado, el hombre aseguró que el niño dormía en casa de su padre y que debían recogerlo. Durante el trayecto, López mantuvo contacto con su madre, enviándole un mensaje a las doce de la noche que decía: “Tranquila, ya vamos para allá”. Una hora después, su progenitora intentó contactarla nuevamente, pero no obtuvo respuesta.

Tras el descubrimiento de estas nuevas pruebas y las inconsistencias en los testimonios, la Fiscalía procedió con la captura de Hugo Fernando Silva Soto bajo los cargos de feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.