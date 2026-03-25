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Primeras capturas por el secuestro y asesinato de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado

Los señalados fueron identificados y en las próximas horas serán presentados ante jueces de garantías.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 11:57 a. m.
La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá.
La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá. Foto: TOMADa De REDES SOCIALES

El profesor Neill Felipe Cubides fue víctima de una organización criminal que en enero de 2026 lo secuestró, asesinó e intentó desaparecer su cuerpo en el sur de Bogotá.

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El docente de la Universidad Externado tomó un taxi en el norte de la capital y fue cuando ocurrió su tragedia. Lo secuestraron y obligaron a hacer transacciones bancarias, lo golpearon y provocaron su muerte.

Los responsables de esa barbarie fueron capturados.

“La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, logró materializar las órdenes de captura obtenidas contra cuatro de los presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza”, señaló la Fiscalía.

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De acuerdo con los investigadores, estas personas fueron detenidas en diligencias judiciales realizadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, sur de Bogotá, y en las próximas horas serán presentadas ante jueces de control de garantías.

“Los elementos materiales probatorios indican que los hoy capturados harían parte de una red delincuencial que retuvo al docente minutos después de que tomara un taxi en inmediaciones de un centro médico ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, la noche del 15 de enero”, dijo la Fiscalía.

Lo que advierte la investigación es que, durante el secuestro del profesor universitario, los delincuentes realizaron varias transacciones desde los productos financieros que tenía el docente y luego le causaron la muerte.

Además, con el objetivo de borrar la evidencia, trataron de desaparecer el cuerpo, quemándolo en una zona despoblada de la localidad de Usme.

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Vereda Los Soches zona rural de Usme, lugar del hallazgo del cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza profesor de la Universidad Externado Foto: Guillermo Torres / Semana

“Realizó varias transacciones desde sus productos financieros, lo agredió, le causó la muerte e intentó desaparecer el cuerpo, el cual fue encontrado en una zona rural de la localidad de Usme, con signos evidentes de violencia y estado de calcinación, el 19 de enero” (sic), señaló el ente acusador.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputará los delitos que correspondan de acuerdo con su posible responsabilidad y participación en los hechos.