Lo que se sabe de los hombres identificados que podrían haber participado en el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza

El proceso investigativo sobre el homicidio de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, reporta nuevos avances.

Los hechos que rodearon su deceso, así como la identidad de los supuestos responsables, continúan siendo materia de investigación oficial.

Alcalde Galán tras crimen del profesor Neill Felipe Cubides: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”

De acuerdo con información preliminar divulgada por El Tiempo, la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación habría individualizado a dos sujetos presuntamente vinculados con el secuestro y posterior fallecimiento del académico.

Hasta el momento, las entidades judiciales no han emitido comunicados revelando las identidades de estas dos personas, a la espera de que el recaudo probatorio permita la judicialización.

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza fue encontrado con heridas. Foto: Universidad Externado de Colombia

Mientras avanza el proceso, los familiares de Cubides han optado por abstenerse de emitir declaraciones.

La reconstrucción de los hechos sitúa el inicio de los eventos entre la noche del jueves 15 y la madrugada del viernes 16 de enero.

Según los reportes, el núcleo familiar se habría desplazado hacia la Clínica del Country por una urgencia pediátrica del hijo de 10 años.

El docente Neill Felipe Cubides. Foto: Pantallazo de video tomado de City Noticias.

Debido a protocolos sanitarios, la esposa ingresó con el menor, mientras que el docente habría emprendido el regreso a su lugar de residencia.

Para este traslado, el profesor habría abordado un vehículo de color azul, supuestamente solicitado a través de una plataforma digital de transporte, el cual aparentemente desvió su ruta original.

El docente Neill Felipe Cubides. Foto: Pantallazo de video tomado de City Noticias.

Después de eso, las indagaciones financieras adelantadas por la Fiscalía evidenciaron que, durante la madrugada de ese viernes, se habrían registrado múltiples transacciones bancarias desde los productos del docente.

Dichos movimientos habrían sido localizados en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito, un punto geográfico distante tanto del lugar donde abordó el automóvil como del sitio donde posteriormente fue hallado.

Vereda Los Soches zona rural de Usme, lugar del hallazgo del cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza profesor de la Universidad Externado Foto: Guillermo Torres / Semana

El hallazgo de los restos se habría producido en las primeras horas del viernes 16 de enero, luego de que residentes de la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, reportaran un incendio local.

Tras la inspección técnica, se encontró un cuerpo incinerado, cuya identificación oficial se logró el lunes 19 de enero mediante registros odontológicos.

Vereda Los Soches zona rural de Usme, lugar del hallazgo del cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza profesor de la Universidad Externado Foto: Guillermo Torres / Semana

Los presuntos resultados de la autopsia practicada por Medicina Legal indicarían que la víctima presentaba aparentes heridas ocasionadas con arma cortopunzante en las extremidades inferiores, además de posibles signos de asfixia.

Actualmente, los investigadores evalúan diversas hipótesis, entre las que se contempla un supuesto secuestro bajo la modalidad de paseo millonario, sin descartar motivaciones que pudiesen estar presuntamente ligadas a su rol académico.