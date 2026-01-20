Bogotá

Alcalde Galán tras crimen del profesor Neill Felipe Cubides: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”

El mandatario dio a conocer que se dio inicio a una exhaustiva investigación para dar con los criminales que mataron al docente en Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de enero de 2026, 2:07 a. m.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Foto: Semana / U.Externado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje contundente contra los responsables en el crimen de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

“Los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades”, dijo inicialmente a través de su cuenta personal de X.

Profesor de la Universidad Externado fue hallado envuelto en fuego; se revelan nuevos detalles de su muerte

El mandatario también se solidarizó con Denis Alfaro Flórez, esposa del docente, y sus hijos, al igual que familiares y amigos allegados al académico de 54 años.

“Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad”, detalló el alcalde.

Bogotá

Salen a la luz las conversaciones que habrían tenido Zenaida y el domiciliario para entregar las frambuesas envenenadas con talio

Bogotá

El inquietante relato del habitante del lugar donde hallaron sin vida al docente del Externado: “Había muertos como un berraco”

Bogotá

Caso Zulma Guzmán: la carta de Zenaida Pava a la Fiscalía luego de ser señalada en el relato del domiciliario

Bogotá

Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

Bogotá

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Bogotá

Indignación por lo que dijo supuesto ladrón tras ser capturado por la Policía: “Vinimos a Colombia a robar”

Bogotá

Padre de menor de dos años que murió en Casa Hogar Bambi del ICBF señala a la institución de negligencia: “Activamos todos los protocolos”

Bogotá

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

Confidenciales

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

Bogotá

Las ‘amenazas’ del Gobierno Petro sobre la desfinanciación del sistema de transporte eléctrico para Bogotá si sube el pasaje de TransMilenio

Galán anunció que desde el lunes 19 de enero, día en que se reportó la muerte del profesor, se dio inicio a una exhaustiva investigación para dar con los criminales que mataron a Cubides Ariza.

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.
Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social. Foto: Universidad Externado de Colombia

“La Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible”, afirmó.

Y sentenció el alcalde: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”.

El último registro de Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Según el testimonio de su esposa, el docente acompañaba a su hijo menor, quien estaba siendo atendido en urgencias pediátricas.

Al ingresar al área de observación, solo uno de los padres podía permanecer en el lugar, por lo que Cubides salió del centro médico alrededor de las 10:20 p. m., con la instrucción de regresar a casa y descansar mientras su hijo recibía atención. Desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.

Horas después de su desaparición, se registraron movimientos inusuales en las cuentas bancarias del profesor. Entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero se realizaron al menos tres operaciones: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra por 250.000 pesos.

Posteriormente, el cuerpo del profesor fue hallado sin vida envuelto en fuego en zona rural de la localidad de Usme, en Bogotá, poco después de esos movimientos bancarios.

Más de Bogotá

Zenaida Pava asegura que no tiene nada que ocultar.

Salen a la luz las conversaciones que habrían tenido Zenaida y el domiciliario para entregar las frambuesas envenenadas con talio

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

Alcalde Galán tras crimen del profesor Neill Felipe Cubides: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”

El vecino aseguró que no se percató del hallazgo en el momento en que ocurrió.

El inquietante relato del habitante del lugar donde hallaron sin vida al docente del Externado: “Había muertos como un berraco”

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá.

Caso Zulma Guzmán: la carta de Zenaida Pava a la Fiscalía luego de ser señalada en el relato del domiciliario

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.

Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

-

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Este es el momento en el que el hombre es capturado y dice las palabras que han desatado indignación.

Indignación por lo que dijo supuesto ladrón tras ser capturado por la Policía: “Vinimos a Colombia a robar”

Casa Hogar Bambi

Padre de menor de dos años que murió en Casa Hogar Bambi del ICBF señala a la institución de negligencia: “Activamos todos los protocolos”

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

La cronología de un crimen atroz: placas dentales fueron clave en la identificación del cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides

Domiciliario agredido por mujer y una imagen del momento en el que ocurrió todo.

Habla domiciliario insultado por mujer y revela lo que hizo el hombre que la acompañaba durante la agresión: cuenta lo que le dijo

Noticias Destacadas