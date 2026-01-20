Alcalde Galán tras crimen del profesor Neill Felipe Cubides: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje contundente contra los responsables en el crimen de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

“Los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades”, dijo inicialmente a través de su cuenta personal de X.

Profesor de la Universidad Externado fue hallado envuelto en fuego; se revelan nuevos detalles de su muerte

El mandatario también se solidarizó con Denis Alfaro Flórez, esposa del docente, y sus hijos, al igual que familiares y amigos allegados al académico de 54 años.

“Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad”, detalló el alcalde.

Galán anunció que desde el lunes 19 de enero, día en que se reportó la muerte del profesor, se dio inicio a una exhaustiva investigación para dar con los criminales que mataron a Cubides Ariza.

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social. Foto: Universidad Externado de Colombia

“La Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible”, afirmó.

Y sentenció el alcalde: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”.

El último registro de Cubides se produjo la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica del Country, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Según el testimonio de su esposa, el docente acompañaba a su hijo menor, quien estaba siendo atendido en urgencias pediátricas.

Al ingresar al área de observación, solo uno de los padres podía permanecer en el lugar, por lo que Cubides salió del centro médico alrededor de las 10:20 p. m., con la instrucción de regresar a casa y descansar mientras su hijo recibía atención. Desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero.

Horas después de su desaparición, se registraron movimientos inusuales en las cuentas bancarias del profesor. Entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del 16 de enero se realizaron al menos tres operaciones: dos transferencias por valores de dos y cuatro millones de pesos, y una compra por 250.000 pesos.

Posteriormente, el cuerpo del profesor fue hallado sin vida envuelto en fuego en zona rural de la localidad de Usme, en Bogotá, poco después de esos movimientos bancarios.