La cronología de un crimen atroz: placas dentales fueron clave en la identificación del cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides

Cuando, según las autoridades, las cifras de seguridad van mejorando en Bogotá, se hace inimaginable pensar que un caso tan atroz como el del profesor universitario Neill Felipe Cubides pueda suceder.

Aunque puede que las métricas sí estén mejor, desafortunadamente “la gente se queda con la última imagen” y esa, esta vez, es la de una ciudad en la que asesinan e incineran a un hombre por robarlo.

Profesor de la Universidad Externado fue hallado envuelto en fuego; se revelan nuevos detalles de su muerte

El carro que transportó por última vez al profesor de la Universidad Externado de Colombia salió de la Clínica del Country, a eso de las 10:07 p. m., del pasado jueves 15 de enero, luego de que Cubides dejara a su esposa y a su pequeño hijo de 10 años en el centro asistencial. Luego de ese último adiós, nadie de su familia volvió a saber de él.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

La primera pista sobre este caso apareció en una transacción bancaria que se hizo desde las cuentas del profesor a la 1:25 a. m. del 16 de enero; una hora y 25 minutos después de que Cubides tomara el taxi en el sector de la calle 85.

Luego, apareció un movimiento más, a la 1:26 a. m. y, finalmente, una compra menor a la 1:51 a. m. En total, Cubides, amedrentado, o quien sea que lo haya retenido, hizo movimientos financieros por más de 6 millones de pesos. Luego de eso, el rastro se perdió por completo. Nunca llegó a su hogar.

Neill Felipe Cubides: ¿quién era el fallecido profesor de la Universidad Externado de Colombia?

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social. Foto: Universidad Externado de Colombia

Ese fin de semana empezó una carrera contrarreloj para su esposa e hijos, que intentaron encontrarlo por todos los medios posibles. Y aunque socavaron en cada lugar de la ciudad para hallarlo durante tres días, lo cierto es que a Cubides le quitaron la vida en la madrugada del día siguiente a su desaparición.

Lo buscaron en las calles, en hospitales, a través de redes sociales, incluso en una primera revisión en Medicina Legal, donde vieron fotos y a otros cadáveres, pero ninguno era el de Neill Felipe.

Mientras la esperanza era arrinconada por el paso del tiempo, llegó la noticia en la tarde del 19 de enero. Neill Felipe Cubides fue hallado sin vida en una zona rural de la localidad de Usme. Estaba incinerado. Sus captores seguramente intentaron desesperadamente desaparecer la evidencia del atroz crimen en ese lugar de la ciudad.

Al profesor lo pasearon por Bogotá mientras hacían las transacciones bancarias. Así lo demuestran las últimas ubicaciones que quedaron registradas en los comprobantes del banco a los que tuvo acceso su esposa cuando inició la investigación por desaparición.

La madrugada del 16 de enero, Cubides fue arrastrado hasta el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Luego de eso, presumen las autoridades, fue llevado hasta Usme, donde abandonaron su cuerpo.

Esa misma madrugada un vecino de la zona fue el encargado de avisar a las autoridades. Un hombre ardía en llamas cerca de su vivienda. El reporte hizo que las autoridades acudieran al lugar con prontitud y se percataran de la dantesca escena. Sin embargo, ninguna pista relacionaba al hombre incinerado con el profesor desaparecido.

Algo parecía no encajar. En medio de la búsqueda, tanto Neill como su esposa estuvieron en el mismo lugar, incluso cuando ella fue a buscarlo a Medicina Legal y no lo encontró. Él ya estaba ahí. Sin identificar por nadie, pero estaba ahí.

La certeza de que Neill Felipe era el mismo hombre que habían hallado tirado en Usme apareció cuando cotejaron sus placas dentales; un método infalible para identificar cadáveres ‘N.N’.

Sin respuestas claras, y aunque todo apunte hacia un paseo millonario como móvil del asesinato, las autoridades recaudan evidencia, revisan cámaras de video, hacen las entrevistas necesarias y despliegan todas las labores necesarias, en medio de un operativo de investigación conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI de la Fiscalía.