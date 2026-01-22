Abogados de la familia de Neill Cubides pidieron esto tras el dictamen de Medicina Legal

Este jueves 22 de enero se conoció que la firma Riveros Bazzani Abogados, que representa a la familia del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, solicitó a las autoridades mantener la mayor reserva posible sobre el desarrollo de la investigación relacionada con su muerte.

A través de un comunicado, los litigantes advirtieron sobre los efectos que puede tener la divulgación de información del caso y el impacto adicional que esto genera en los familiares.

En el pronunciamiento, la firma —liderada por Juan David Bazzani Montoya— pidió “de manera respetuosa a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a las autoridades que se mantenga la mayor reserva posible sobre el desarrollo de la investigación”.

Los abogados señalaron que la divulgación de piezas procesales y material probatorio, como ocurrió con el dictamen preliminar de Medicina Legal conocido en las últimas horas, no solo podría afectar el curso adecuado del proceso, sino también “generar un sufrimiento adicional e innecesario a sus familiares”.

Neill Felipe Cubides, profesor universitario, desapareció la noche del 15 de enero luego de salir de la Clínica del Country, donde había acompañado a su hijo por una urgencia pediátrica.

Según los registros de una cámara de seguridad, el docente habría abordado un vehículo particular de color azul, solicitado por una aplicación de transporte, en la carrera 15. Después de ese momento, no volvió a regresar a su vivienda.

Aunque el cuerpo fue hallado incinerado el 16 de enero en la vereda Los Soches, en zona rural de la localidad de Usme, la confirmación del hallazgo se produjo el 19 de enero, cuando se informó a la familia y a las autoridades competentes.

La Fiscalía y los peritos forenses han trabajado en el proceso de identificación, que se ha visto dificultado por las quemaduras; por ello, se adelanta un procedimiento de rehidratación cadavérica para recuperar huellas y avanzar en la plena identificación del cuerpo.

El dictamen preliminar de Medicina Legal, al que tuvo acceso Noticias RCN, señala que el cuerpo de Neill Felipe Cubides presentaba heridas por arma blanca, signos compatibles con asfixia por estrangulamiento, además de golpes y quemaduras.

En paralelo a eso, el 16 de enero, entre la 1 y las 2 de la mañana se realizaron dos transacciones y una compra por un monto cercano a los 6.250.000 pesos. Las autoridades han indicado que faltan pruebas para establecer con precisión la cadena de hechos y la causa exacta de la muerte.