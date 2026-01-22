Nación

Abogados de la familia de Neill Cubides pidieron esto tras el dictamen de Medicina Legal

Neill Felipe Cubides, profesor universitario, desapareció la noche del 15 de enero.

23 de enero de 2026, 1:28 a. m.
Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.
Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social. Foto: Universidad Externado de Colombia

Este jueves 22 de enero se conoció que la firma Riveros Bazzani Abogados, que representa a la familia del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, solicitó a las autoridades mantener la mayor reserva posible sobre el desarrollo de la investigación relacionada con su muerte.

A través de un comunicado, los litigantes advirtieron sobre los efectos que puede tener la divulgación de información del caso y el impacto adicional que esto genera en los familiares.

En el pronunciamiento, la firma —liderada por Juan David Bazzani Montoya— pidió “de manera respetuosa a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a las autoridades que se mantenga la mayor reserva posible sobre el desarrollo de la investigación”.

Los abogados señalaron que la divulgación de piezas procesales y material probatorio, como ocurrió con el dictamen preliminar de Medicina Legal conocido en las últimas horas, no solo podría afectar el curso adecuado del proceso, sino también “generar un sufrimiento adicional e innecesario a sus familiares”.





