Asfixiado y torturado: así habría muerto el profesor Neill Cubides, según dictamen preliminar de Medicina Legal

El profesor Neill Cubides presentaba tres heridas por arma blanca.

22 de enero de 2026, 10:26 p. m.
El cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides fue dejado en la vía a Villavicencio. Foto: Tomada de redes sociales- Universidad Externado

La muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, ha causado conmoción en todo el país. El cuerpo del docente fue hallado incinerado en Usme, en el sur de Bogotá, tras haber sido reportado como desaparecido desde la noche del 15 de enero.

Este 22 de enero, Noticias RCN informó que el dictamen preliminar de Medicina Legal, al que tuvo acceso, señala que el profesor habría sido torturado antes del crimen y que presentaba tres heridas por arma blanca y asfixia por estrangulamiento.

Según el dictamen preliminar de Medicina Legal conocido por Noticias RCN, el profesor Neill Cubides presentaba tres heridas por arma blanca y asfixia por estrangulamiento. En el documento también se mencionan golpes y quemaduras, y se advierte que el cuerpo habría sido incinerado para borrar evidencias.

A la fecha no se han conocido detenciones relacionadas con el caso ni hipótesis de cargo confirmadas por la Fiscalía que apunten a autores materiales o determinación del móvil.

Se ha señalado la posibilidad de que se investigue una modalidad delictiva conocida como “paseo millonario” dado el patrón de varias transacciones bancarias detectadas en la madrugada posterior a la desaparición, pero esa hipótesis sigue en indagación y no ha sido confirmada oficialmente como la causa del homicidio.

Las quemaduras han dificultado la identificación plena del cadáver, por lo que los peritos adelantan un procedimiento de recuperación de huellas mediante rehidratación cadavérica, con el fin de lograr su plena confirmación.

Alcalde Galán tras crimen del profesor Neill Felipe Cubides: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”

El dictamen preliminar de Medicina advierte que aún faltan pruebas para establecer si el profesor Neill Cubides presentó un mayor número de lesiones y para determinar con precisión la causa exacta de su muerte. Las autoridades continúan analizando los elementos recolectados mientras avanza la investigación.

Por su parte, la Universidad Externado de Colombia expresó su pesar por la muerte del docente y manifestó su solidaridad con la familia, así como con la comunidad académica afectada por el crimen.

Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

La esposa del profesor, Denis Alfaro, ha pedido públicamente celeridad en las investigaciones y que el caso no quede impune. En declaraciones, la familia exigió “que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este vil crimen” y reclamó la captura y sanción de los responsables.

Neill Cubides era un hombre muy querido por el entorno de la Universidad Externado; según lo que se sabe de su trayectoria, también fue funcionario de la Procuraduría.

