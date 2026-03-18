Sale a la luz testimonio clave en el caso del fallecimiento de las jóvenes envenenadas con talio en Bogotá

El proceso judicial por el fallecimiento de dos menores de edad, presuntamente envenenadas con talio, registró un nuevo avance tras la declaración del odontólogo de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa del caso.

Caso de niñas envenenadas con talio: Gobierno le mete el acelerador a la extradición de Zulma Guzmán

El testimonio del especialista en salud, conocido por Noticias RCN, aporta detalles sobre el comportamiento de la señalada en los días previos y posteriores al suceso que conmocionó al país a finales de 2025.

Según el relato del testigo ante las autoridades, Guzmán Castro acudió a su consultorio apenas dos días después de que se hiciera pública la noticia del envenenamiento.

Zulma Guzmán Castro no se encontraba en Colombia cuando la Fiscalía la vinculó a su proceso de investigación. Foto: SEMANA

Durante la cita, la mujer manifestó su intención de trasladarse a vivir al exterior. El especialista confirmó que la consulta estaba programada para las 10 de la mañana, horario que coincide con la entrega de un tercer paquete de frutas contaminadas, el cual, según el reporte periodístico, estaba “destinado a una mujer llamada Catalina”.

¿Cómo avanza el caso?

El caso se remonta a casi un año atrás, cuando dos jóvenes perdieron la vida tras consumir frambuesas que contenían trazas de talio. Tras el inicio de las investigaciones, las autoridades identificaron a Zulma Guzmán Castro como la principal sospechosa.

No obstante, para ese momento su ubicación era incierta, confirmándose únicamente que había abandonado el territorio colombiano con rumbo desconocido.

La búsqueda internacional culminó el pasado martes 6 de enero, cuando se hizo efectiva la captura de Guzmán Castro en Londres, Inglaterra.

La mujer fue vinculada formalmente al proceso bajo el cargo de homicidio agravado, mientras se investiga la participación de una tercera persona que habría actuado como cómplice en la entrega de al menos uno de los paquetes.

¿Qué aporta este nuevo testimonio?

Para los investigadores de la Fiscalía, el testimonio del odontólogo no es un dato menor, puesto que permite establecer una hoja de ruta sobre los movimientos de la acusada.

En el relato podría evidenciar que la salida del país hacia Argentina —país que fue su escala inicial antes de llegar a Europa— no fue un hecho fortuito, sino un acto que supuestamente ya habría sido comunicado en el ámbito privado días antes de ejecutarse.

Asimismo, la coincidencia horaria entre la cita médica y la entrega del material contaminado es uno de los puntos centrales de la etapa probatoria.

La Fiscalía General de la Nación investiga si la reunión con el odontólogo fue utilizada por la acusada para construir una falsa coartada, intentando demostrar que se encontraba en un procedimiento estético al mismo tiempo que se distribuía la fruta.

Los hallazgos del ente acusador buscan determinar si Guzmán Castro coordinó la entrega de forma remota o mediante terceros mientras permanecía en el consultorio, cerrando así los vacíos que aún presenta la reconstrucción técnica de los hechos.