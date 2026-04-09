Presuntos asesinos de menor por reclamo de una mazamorra podrían salir de prisión: habló el abogado

La defensa de la familia de Juan José Correa Guerrero, joven de 17 años fallecido tras un ataque con arma blanca el 12 de abril de 2025 en Soacha, Cundinamarca, manifestó su preocupación ante el estado actual del proceso judicial.

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El abogado Juan Manuel Castellanos señaló que el caso enfrenta un estancamiento que podría derivar en la liberación de los procesados por vencimiento de términos.

Los implicados en el proceso son Luis Franklin Castro Aroca y Juan David Navas Tovar. De acuerdo con el marco legal vigente, de ser hallados culpables de homicidio simple, enfrentarían penas de entre 13 y 25 años de prisión.

No obstante, si el juez determina que se trató de un homicidio agravado, la sanción podría ascender a un rango de entre 33 y 50 años, con la posibilidad de llegar a 60 años en caso de concurso de delitos.

Estado del proceso judicial

A casi un año de los hechos, el trámite jurídico se encuentra detenido debido a un recurso de apelación presentado por las defensas técnicas de los señores Castro Aroca y Navas Tovar.

¿Vencimiento de términos en Soacha? El riesgo de libertad para señalados de homicidio. Foto: Getty images/Colprensa: Montaje:SEMANA

Esta situación ha impedido el avance hacia las etapas definitivas del juicio. El apoderado de las víctimas solicitó un impulso procesal ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, el cual respondió que el recurso interpuesto contra el decreto de pruebas del 6 de octubre de 2025 se resolverá según el turno de ingreso, conforme a la Ley 270 de 1996.

El abogado Castellanos advirtió sobre la posibilidad de fuga de los sospechosos en caso de recuperar la libertad, dada la gravedad de la pena que enfrentan, la cual estima cercana a los 35 años de cárcel. Actualmente, los implicados permanecen bajo medida de aseguramiento, mientras que la situación jurídica de un tercer involucrado, menor de edad al momento del crimen, fue revocada en segunda instancia.

Antecedentes del hecho

Juan José Correa Guerrero trabajaba como vendedor de mazamorra con el objetivo de financiar sus estudios de Derecho. El 12 de abril de 2025, el joven fue abordado por sujetos que pretendían efectuar un pago mediante un comprobante de transferencia digital falso. Al verificar que el dinero no ingresó a la cuenta y solicitar el pago real, se produjo una alteración del orden.

Según el expediente del caso, Juan David Navas habría entregado un arma blanca a Luis Franklin Castro Aroca, quien presuntamente propinó la herida que causó la muerte del menor de edad. La familia de la víctima permanece a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal para evitar que el proceso caduque sin una sentencia en firme.