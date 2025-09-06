Habló mamá de menor asesinado en Soacha por 6.000 pesos: con dolor, recordó lo que le dijo su hijo en la última llamada

Los casos de violencia en el país tienen en alerta a las autoridades, dado que diariamente un gran número de personas resultan heridas y/o muertas en actos delictivos y/o de intolerancia.

Precisamente, en el municipio de Soacha se presentó el asesinato de un menor de 17 años con arma blanca, luego de reclamarles a tres sujetos el pago de 6.000 pesos por unos vasos de mazamorra.

El asesinato se presentó el 12 de abril de 2025, hacia las 8:25 p. m., en la calle 30 con carrera 0 este, barrio San Mateo, en Soacha. La mamá del joven habló recientemente de lo ocurrido.

Se trata de Andrea Guerrero, mamá de Juan José Correa Guerrero, quien habló para el pódcast Relatos al límite, de Blu Radio.

“Ese día, 12 de abril, a las 8:22 de la noche, recibí una llamada, la cual rechacé. Volvieron y me llamaron, la rechacé. Sentí un escalofrío en mi cuerpo y pensé en Juan José. Nuevamente, me llaman, recibo la llamada, me dicen que me dirija a la Cardio Infantil de Soacha, que mi hijo fue apuñalado”, empezó contando Andrea Guerrero en el pódcast citado anteriormente.

La mujer confirmó que, efectivamente, la muerte de su hijo fue porque lo quisieron engañar con el pago de unos vasos de mazamorra. Dijo que esa era la actividad laboral a la que se dedicaba Juan José en un carro, junto a dos personas más.

“Se acercaron tres sujetos, pidieron tres mazamorras, las pagaron por Nequi y después pidieron nuevamente dos mazamorras; le informaron al conductor que ya habían girado los 6.000 pesos, pero ellos validaron y era un Nequi trampa. En ese momento, ya los sujetos iban en la esquina de Unisur, ellos se encontraban en la 30 con 0. Prendieron el vehículo, se acercaron, se baja Juan José y le dice a uno de los chicos que no se encuentra el pago, que efectivamente no llegó el pago a Nequi y que por favor le paguen porque este valor será descontado del salario del día de su labor”, recordó Andrea Guerrero en Relatos al límite.

Sin embargo, los sujetos se negaron a realizar el pago de la mazamorra y uno de estos terminó atacando a Juan José con un puñal.

“Él se baja, le pide que por favor —siempre era educado— le pagaran los 6.000 pesos. En ese momento, uno de los sujetos, mayor de edad, emprendió contra Juan José a golpes. Se acercan el conductor y el compañero vendedor, lo separan y es cuando un menor de edad entrega el puñal a uno de los mayores de edad. En un momento, le pegan una puñalada en el pecho, que son más o menos 10 cm, según la necropsia, y pues fallece instantáneamente”, indicó la mamá del menor asesinado.

Así mismo, en medio de su desgarrador relato, recordó la última llamada que él le hizo, el día que fue asesinado.

“Ese 12 de abril, a las 4:22 que le marqué, le dije: Juan José, qué fue la última llamada que tuvimos. Hola, hijo, ¿ya almorzó? ‘Hola, madrecita, no te puedo contestar mucho porque estoy con mi jefe, no me deja hablar, pero la quiero mucho’, le contestó su hijo. Fue la última conversación que tuvimos”, dijo Andrea Guerrero en el pódcast Relatos al límite.

Por último, contó en qué va el proceso penal por la muerte su hijo.