Mató a 11 personas haciéndose pasar por sordomudo: habla el Terror de Risaralda y cuenta escalofriantes detalles

Este hombre aseguró que fue traicionado por sus hermanos y por eso exige que ellos también respondan por los crímenes que cometió.

Redacción Nación
4 de septiembre de 2025, 5:03 p. m.
El hombre aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.
El hombre aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. | Foto: Captura de video: Más Alla del Silencio

Para muchos, el nombre de Juan Carlos Villa Cardona puede no decir nada, pero es uno de los asesinos más temidos en el Eje Cafetero. Conocido como el Terror de Risaralda, este hombre mató a 11 personas, incluyendo un menor de edad, y siempre utilizaba el mismo modus operandi: se hacía pasar por sordomudo.

El hombre habló para el pódcast Más allá del silencio y detalló, de manera minuciosa, la forma en la que acabó con la vida de sus víctimas, hasta que finalmente fue “traicionado” por sus hermanos.

El sujeto pide que sus hermanos tengan la misma responsabilidad de él.
El sujeto pide que sus hermanos tengan la misma responsabilidad que él. | Foto: Captura de video: Más Allá del Silencio

“Yo escribía en una hoja que era una persona sordomuda, decía que siendo un niño un derrame cerebral me había dejado sin habla […]. Así yo hacía el plan para conseguir lo que quería”, comentó.

Esta simple historia le servía para ganarse la confianza de sus víctimas, quienes incluso lo invitaban a entrar a su casa.

Una vez allí, analizaba el entorno y las características de las personas, a partir de esto lograba idear la forma en la que sería más fácil neutralizarlas y matarlas.

Contexto: Sicariato en Bogotá: expolicía fue asesinado cuando sacaba su carro de su casa

El asesino hacía a la perfección los gestos simulando que era sordomudo, algo que practicó hasta la perfección hace muchos años. “Yo me quedaba analizando cómo era su masa muscular, su respiración y cómo reaccionaba”, dijo.

Todo esto lo hacía, según él, en complicidad con sus hermanos, por lo que pide que sean juzgados de la misma manera, ya que él actualmente paga una condena de más de 40 años de cárcel.

En uno de los casos, fue hasta donde la víctima con sus hermanos y mató a un adulto mayor de una puñalada en el cuello. “La maldad se me veía por encima”, aseguró.

Se hizo pasar por SORDOMUDO para Matar a 10 ancianos y fue TRAICIONADO por sus hermanos

“Yo no siento remordimiento por el ser humano porque para mí es como una gallina […]. Yo maté gente joven también, pero mientras que no haya una sola prueba, no soy culpable”, manifestó.

El Terror de Risaralda contó que las autoridades investigaban los casos, pero no encontraban quién era el culpable, hasta que uno de sus hermanos finalmente dijo la verdad y reveló que él no era sordomudo.

Al parecer, esto lo hizo para ganarse la recompensa que estaban ofreciendo.

Contexto: La orden de Iván Mordisco que presionó la entrega de alias Kevin y Giovanny, de las disidencias en el Cauca

Villa Cardona sostuvo que no se arrepiente de nada, pues dice que todo lo hizo para darles de comer a su hijo, a sus hermanos y a toda su familia.

“Yo no me arrepiento porque uno por sus hijos hace lo que sea y no me importa morirme acá […]. En ningún momento mi mujer sabía de esto, solamente sabía Dios y los traidores de mis hermanos, nadie más”, comentó.

Así, poco a poco, fue matando gente hasta llegar a la cifra de 11 personas, incluyendo un joven de tan solo 15 años.

Finalmente, según dice, sus hermanos lo entregaron ante las autoridades y fue condenado a 43 años de prisión, pena que cumple en la cárcel de La Dorada, en la ciudad de Caldas.

