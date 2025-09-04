Suscribirse

Cauca

La orden de Iván Mordisco que presionó la entrega de alias Kevin y Giovanny, de las disidencias en el Cauca

SEMANA conoció detalles que tiene la inteligencia militar.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

4 de septiembre de 2025, 12:51 p. m.
Este alias Giovanny, cabecilla de las Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.
Este alias Giovanny, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que se entregó a la justicia. | Foto: Archivo particular

Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco están más divididas de lo que la inteligencia militar detectó. SEMANA conoció detalles de lo que llevó a la entrega a la justicia de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, el pasado 27 de agosto, y de Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanny.

El primero era el máximo cabecilla de la estructura Carlos Patiño, mientras que el segundo era el segundo al mando y había quedado como el jefe de este grupo ilegal que sembraba terror en el Cauca.

Contexto: Exclusivo: así cayó la mano derecha de Iván Mordisco. Hubo encuentro con militares infiltrados y pidió no ser expuesto como “trofeo”

Fuentes de la inteligencia establecieron mediante sus labores que una orden de Mordisco, la falta de confianza entre los cabecillas disidentes y la presión de las tropas del Ejército forzaron la entrega de estos dos sanguinarios cabecillas.

“La información que tenemos hasta el momento es que no hay confianza dentro de las disidencias de Mordisco. Cada quien hace lo que quiere, porque durante las últimas semanas se les han dado duros golpes y están muy afectados. Nadie cree en nadie, a tal punto que desconfían de todos”, explicó la fuente.

Contexto: Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

Al tiempo, precisó que la pérdida de 42.000 kilos de cocaína fue lo que desencadenó que alias Iván Mordisco ordenara el asesinato de alias Kevin y Giovanny, quienes se enteraron y antes de que lograran ejecutar el plan, lograron reuniones con la justicia para su entrega.

“Todo se manejó con mucha cautela porque no estamos exentos de que se nos pueda fugar la información y se cae todo el trabajo que se viene realizando desde inteligencia, pero también de las tropas en terreno”, detalló.

Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco tienen en su poder a cuatro militares; dos casos fueron en Nariño y los otros dos en el Cauca.
Alias Iván Mordisco. | Foto: GETTY IMAGES

La entrega de alias Giovanny se dio en El Tambo, Cauca, a una tropa de la brigada 23 del Ejército Nacional que tiene en sede en Pasto, Nariño.

“La entrega de este cabecilla se dio a una tropa sencilla, es decir, que no es tan especializada porque no se quería levantar mucha sospecha y que todo transcurriera con normalidad sobre las 4:00 de la tarde de ayer, miércoles. Alias Giovanny llegó junto a su escolta, quien se entregó, pero también dieron armamento y mucha munición”, dijo la fuente.

ED 2251
Alias Kevin, cabecilla de las disidencias de las Farc. | Foto: SEMANA

Tras la entrega de este segundo hombre del círculo cercano de alias Iván Mordisco, lo subieron en un helicóptero y luego hicieron un transbordo para llevarlo a la ciudad de Bogotá, donde se encuentra con la Fiscalía y con los agentes de inteligencia, entregando datos importantes de este grupo ilegal.

La entrega de este sujeto se ha manejado desde las Fuerzas Militares y desde el mismo Gobierno nacional con total discreción.

Noticias Destacadas

