Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanny, segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el Cauca, se entregó a la justicia este miércoles, 3 de septiembre.

La información fue confirmada a SEMANA por fuentes de la la inteligencia militar que han estado al frente de esta operación.

Iván Mordisco y Gustavo Petro. | Foto: Montaje: Foto: Suministrada, Presidencia, captura de redes sociales

Es el segundo cabecilla de alias Iván Mordisco que, en menos de un mes, se ha entregado a las autoridades. Alias Kevin también se entregó a la justicia en los últimos días al Gaula Militar.

Este medio pudo establecer que toda la operación está siendo dirigida desde la ciudad de Bogotá.

Por este disidente las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $100 millones para quien entregará información para su captura.

Lo acusan de múltiples hechos terroristas en el departamento del Cauca donde asesinaron a integrantes de la fuerza pública y civiles.

Alias Kevin, el poderoso de las disidencias de las Farc que también se entregó. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

En julio de 2024, la Policía divulgó en sus redes sociales una fotografía de este jefe subversivo y anunció un dinero para quien ayudara a dar con su paradero.

“¡Recompensa de hasta $ 100 millones!“, ofreció la institución.

“Es de máxima prioridad ubicar al cabecilla de comisión de la estructura ‘Carlos Patiño’, alias ‘Giovanny’, quien, cínicamente, pidió un minuto de silencio tras la muerte de un niño en El Plateado (Cauca), víctima de un artefacto explosivo”, añadió.

Esta nueva baja para Iván Mordisco supone un golpe fuerte contra las estructuras de este jefe disidente que se ha convertido en una obsesión para las Fuerzas Militares, la Policía y el presidente Gustavo Petro.

Este es alias Geovanny, según la Policía. | Foto: Cortesía.

Y demuestra, a juicio de la fuerza pública, que las estructuras armadas de Mordisco no pasan por un buen momento. La presión y el cerco militar que adelantan las tropas colombianas contra este pez gordo, habría generado estas decersiones.

Mordisco- a quien la fuerza pública ha dado por muerto en tres oportunidades- no pasa por un buen momento subversivo. Hace dos semanas la Policía capturó en Cundinamarca a Luis Hernando Vera, su hermano y hombre de confianza.

Esta captura divulgada por Gustavo Petro generó una reacción de Mordisco contra el presidente.

Gustavo Petro y el hermano de Iván Mordisco | Foto: Foto tomada video de la Policía y foto Presidencia

Consideró a su Gobierno como “tibio” y expresó que le hace daño a Colombia. “Usted (presidente) debe definir [si] es blanco o es negro, si está con Dios o con el diablo; su trasnochado discurso de que nuestra lucha es por narcotráfico tan solo se lo cree usted y su círculo cercano”.