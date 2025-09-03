Nación
Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño
La información fue confirmada a SEMANA por fuentes de las Fuerzas Militares.
Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanny, segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el Cauca, se entregó a la justicia este miércoles, 3 de septiembre.
La información fue confirmada a SEMANA por fuentes de la la inteligencia militar que han estado al frente de esta operación.
Es el segundo cabecilla de alias Iván Mordisco que, en menos de un mes, se ha entregado a las autoridades. Alias Kevin también se entregó a la justicia en los últimos días al Gaula Militar.
Este medio pudo establecer que toda la operación está siendo dirigida desde la ciudad de Bogotá.
Por este disidente las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $100 millones para quien entregará información para su captura.
Lo acusan de múltiples hechos terroristas en el departamento del Cauca donde asesinaron a integrantes de la fuerza pública y civiles.
En julio de 2024, la Policía divulgó en sus redes sociales una fotografía de este jefe subversivo y anunció un dinero para quien ayudara a dar con su paradero.
“¡Recompensa de hasta $ 100 millones!“, ofreció la institución.
“Es de máxima prioridad ubicar al cabecilla de comisión de la estructura ‘Carlos Patiño’, alias ‘Giovanny’, quien, cínicamente, pidió un minuto de silencio tras la muerte de un niño en El Plateado (Cauca), víctima de un artefacto explosivo”, añadió.
Esta nueva baja para Iván Mordisco supone un golpe fuerte contra las estructuras de este jefe disidente que se ha convertido en una obsesión para las Fuerzas Militares, la Policía y el presidente Gustavo Petro.
Y demuestra, a juicio de la fuerza pública, que las estructuras armadas de Mordisco no pasan por un buen momento. La presión y el cerco militar que adelantan las tropas colombianas contra este pez gordo, habría generado estas decersiones.
Mordisco- a quien la fuerza pública ha dado por muerto en tres oportunidades- no pasa por un buen momento subversivo. Hace dos semanas la Policía capturó en Cundinamarca a Luis Hernando Vera, su hermano y hombre de confianza.
Esta captura divulgada por Gustavo Petro generó una reacción de Mordisco contra el presidente.
Consideró a su Gobierno como “tibio” y expresó que le hace daño a Colombia. “Usted (presidente) debe definir [si] es blanco o es negro, si está con Dios o con el diablo; su trasnochado discurso de que nuestra lucha es por narcotráfico tan solo se lo cree usted y su círculo cercano”.
Iván Mordisco contó en el comunicado que en la administración de Álvaro Uribe Vélez “me desaparecieron una hermana y no me he rendido. Si usted lo desea, acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria. Los mártires de otras épocas nos han impulsado a la resistencia fariana y lo de ahora será un motivo más para luchar por los cambios estructurales en el país”.