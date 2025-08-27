Alias Kevin estaría negociando con la Fiscalía tras su entrega en el Cauca

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que alias Kevin, el cabecilla de la estructura Carlos Patiño que se entregó al Ejército para su desmovilización, estaría en proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las fuentes militares, alias Kevin ya se encuentra en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad al tratarse de uno de los hombres más buscados del sur del Cauca.

Segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño con presencia en el Micay, se entrega al ejército.



Un número aun no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare, cae en combate con el ejército.

Sobre su situación jurídica es escasa la información que han entregado las autoridades encargadas de su custodia; sin embargo, se cree que, al lograr una negociación con la Fiscalía e ingresar al programa de desmovilizados del Gobierno, podría entregar información clave sobre el crimen en el Cauca.

Prontuario criminal

Respecto a su historial delictivo, indicaron desde la Fuerza Pública que sería el responsable de las siguientes acciones:

8 de enero de 2025: hostigamiento contra unidades BADRA10 en Balboa (Cauca) con empleo de fusilería.

15 de enero de 2025: acción terrorista contra el Ejército en la vereda La Ceiba , corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos.

, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos. 18 de enero de 2025: acción terrorista contra tropas del Ejército en el sector El Lavadero (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos, lo que dejó a un soldado profesional herido.

¡𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐎 𝐂𝐈𝐄𝐑𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐂𝐄𝐑𝐂𝐎 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐂𝐀𝐘: 𝐂𝐀𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐊𝐄𝐕𝐈𝐍’!



Se sigue derrumbando el círculo más cercano del cartel de alias Mordisco. La mejor salida es que se desmovilicen. Su violencia absurda no tiene futuro.



La presión… pic.twitter.com/4BCeMkFFGr — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 27, 2025

22 de enero de 2025: ataque contra unidades mecanizadas del Ejército y Policía Nacional en El Plateado (Cauca), mediante activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) en un eje vial.

28 de enero de 2025: atentado contra tropas del BAFUR3 en el barrio 7 de Agosto, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con activación de AEI.

9 de febrero de 2025: dirigió el lanzamiento de tres AEI (artefacto explosivo improvisado) mediante drones contra unidades ubicadas en el El Plateado (Argelia, Cauca).

contra unidades ubicadas en el El Plateado (Argelia, Cauca). 6 de marzo de 2025: promovió una asonada en El Plateado (Cauca), instrumentalizando y constriñendo a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

Alias Kevin de las disidencias de las Farc se entregó voluntariamente al Ejército Nacional. | Foto: El País