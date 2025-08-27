Suscribirse

Cauca

Alias Kevin, peligroso cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco, se entrega al Ejército: esto se sabe

El anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

27 de agosto de 2025, 11:07 a. m.
Alias Kevin de las disidencias de las Farc.
Alias Kevin de las disidencias de las Farc | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las operaciones en el departamento del Cauca no se detienen por parte de las Fuerzas Militares. Se conoció que, ante tropas del Ejército Nacional, se entregó alias Kevin, un peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Se trata de Anderson Andrey Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño, quien llevaba 16 años en la ilegalidad, de acuerdo con información conocida por la inteligencia militar.

La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta en la red social X.

“Segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño, con presencia en el Micay, se entrega al Ejército. Un número aún no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco, en el Guaviare, cae en combate con el Ejército. A esta hora, mandaron campesinos a rodear al Ejército para evitar su persecución. Qué triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia”, dijo el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, también entregó detalles de la entrega de este peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc.

“La presión sostenida de la operación ‘Perseo’ en el cañón del Micay, produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño. Alias Kevin, con 16 años en esa estructura, este era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $ 1.641 millones de pesos. La entrega se produjo en zona rural del Cauca a tropas del Ejército Nacional, recuperándose un fusil Tavor 5.56 mm”, explicó Petro.

Contexto: Ejército responsabilizó a las disidencias Carlos Patiño del carro bomba en El Plateado, Cauca; alias Kevin es su cabecilla

Al mismo tiempo, precisó que la entrega de este peligroso hombre de alias Mordisco representa una baja muy fuerte para las disidencias de las Farc que delinquen en varias zonas del país, especialmente, en el departamento del Cauca.

“La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal Carlos Patiño, y rompe el enlace directo con alias Mordisco. Este debilitamiento abre una oportunidad para disputar el control estratégico del cañón del Micay y genera un efecto comunicacional favorable a la Fuerza Pública, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas”, explicó.

Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc
Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc. | Foto: AFP
Contexto: La reveladora verdad tras el asesinato de alias el Mocho, alfil de Iván Mordisco, de las disidencias en Cauca

Al mismo tiempo, el mandatario agregó: “Además, reduce la cohesión del Bloque Occidental, limita la obtención de recursos logísticos y financieros, golpea sus redes de inteligencia y merma la capacidad de expansión territorial y de organización de masas en el Cauca”.

Las operaciones en el departamento del Cauca avanzan por parte de las Fuerzas Militares en contra de las disidencias de las Farc. Se espera que, en las próximas horas, entreguen más detalles de lo que está ocurriendo en terreno.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cancelan el despliegue de un buque de la Armada de los Estados Unidos en Curazao, ¿por qué?

2. Fuerte temblor estremeció a Colombia en la mañana de este miércoles, 27 de agosto, y despertó a más de uno

3. ¿Qué pasó con la circular roja de Interpol para Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD?

4. ¿Donald Trump pierde el apoyo de los latinos? Esto dicen las encuestas que preocupan al presidente de EE. UU.

5. Alias Kevin, peligroso cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco, se entrega al Ejército: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucaDisidencias de las FarcEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.