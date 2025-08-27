Las operaciones en el departamento del Cauca no se detienen por parte de las Fuerzas Militares. Se conoció que, ante tropas del Ejército Nacional, se entregó alias Kevin, un peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Se trata de Anderson Andrey Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño, quien llevaba 16 años en la ilegalidad, de acuerdo con información conocida por la inteligencia militar.

La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta en la red social X.

“Segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño, con presencia en el Micay, se entrega al Ejército. Un número aún no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco, en el Guaviare, cae en combate con el Ejército. A esta hora, mandaron campesinos a rodear al Ejército para evitar su persecución. Qué triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia”, dijo el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, también entregó detalles de la entrega de este peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc.

“La presión sostenida de la operación ‘Perseo’ en el cañón del Micay, produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño. Alias Kevin, con 16 años en esa estructura, este era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $ 1.641 millones de pesos. La entrega se produjo en zona rural del Cauca a tropas del Ejército Nacional, recuperándose un fusil Tavor 5.56 mm”, explicó Petro.

Al mismo tiempo, precisó que la entrega de este peligroso hombre de alias Mordisco representa una baja muy fuerte para las disidencias de las Farc que delinquen en varias zonas del país, especialmente, en el departamento del Cauca.

“La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal Carlos Patiño, y rompe el enlace directo con alias Mordisco. Este debilitamiento abre una oportunidad para disputar el control estratégico del cañón del Micay y genera un efecto comunicacional favorable a la Fuerza Pública, demostrando que la presión militar induce la rendición de cabecillas”, explicó.

Al mismo tiempo, el mandatario agregó: “Además, reduce la cohesión del Bloque Occidental, limita la obtención de recursos logísticos y financieros, golpea sus redes de inteligencia y merma la capacidad de expansión territorial y de organización de masas en el Cauca”.