Esta es la razón por la que alias Kevin, de las disidencias de Mordisco, se entregó al Ejército en el Cauca

Con el pasar de las horas, SEMANA ha conocido nuevos detalles sobre la entrega a las autoridades de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño en el Cauca.

“Las divisiones dentro de la disidencia de Mordisco se dieron por la caída de un depósito fuerte de explosivos y armas que realizamos desde las Fuerzas Militares mediante la Tercera División del Ejército. Entonces, el máximo líder del grupo se molestó demasiado y amenazó con asesinar a todos, porque sabía que la información se estaba filtrando a las tropas”, dijo una fuente consultada en SEMANA.

Al mismo tiempo, señaló que fue clave la operación Perseo, que adelantan en terreno porque ha generado presiones dentro de esta disidencia, donde sus integrantes se siguen enfrentando.

“Agentes de inteligencia militar se infiltraron en el corazón de las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca, en Huisito para ser más exactos, donde obtuvieron información clave que sirvió para las investigaciones que se adelantan”, señaló.

SEMANA conoció que alias Kevin se vio acorralado dentro de la ilegalidad porque no había confianza entre los cabecillas por los duros golpes de las Fuerzas Militares.

Además, tenía a las fuerzas especiales cerca, por lo que el infiltrado dentro de ese grupo logró persuadirlo para que se entregara ante las autoridades.

“Ellos ya no andan en campamentos como lo hacían antes, sino que viven en casas, donde guardan armas y otros elementos que utilizan para atacar a la fuerza pública. Desde inteligencia sabemos cómo se mueven y cómo funcionan, lo que nos ha servido en las operaciones que hemos lanzado”, explicó.

La entrega

SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia militar, que antes de la entrega de este peligroso cabecilla hubo al menos una reunión para acordar el punto de encuentro y otros detalles de la seguridad.

“La cita se pactó en un bar que está situado en Bordo, Cauca. Hasta ese lugar llegó el personal del Ejército y se entregó alias Kevin, luego de unas negociaciones que se hicieron en una reunión previa”, detalló la fuente.

Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca. | Foto: API

Al tiempo, precisó que fue clave en esta entrega un infiltrado del Ejército Nacional dentro de las disidencias de las Farc de Mordisco.

“La fuente que tenemos dentro de las disidencias fue quien hizo el puente entre alias Kevin y nosotros, para que esto ocurriera en medio de la operación Perseo que estamos adelantando en terreno. Dentro de esa disidencia ya no hay respaldo y todos se están matando entre sí, por lo que Kevin decide entregarse”, explicó.