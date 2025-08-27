Así se dio la entrega de alias Kevin, alfil de Iván Mordisco, en el Cauca: SEMANA conoció detalles exclusivos

La división en las filas de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, fue el detonante de la entrega ante tropas del Ejército Nacional de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño en el Cauca.

SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia militar, que antes de la entrega de este peligroso cabecilla hubo por lo menos una reunión para acordar el punto de encuentro y otros detalles de la seguridad.

“La cita se pactó en un bar que está situado en Bordo, Cauca. Hasta ese lugar llegó el personal del Ejército y se entregó alias Kevin, luego de unas negociaciones que se hicieron en una reunión previa”, detalló la fuente.

Alias El Mocho y alias Kevin, de las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al mismo tiempo, precisó que fue clave en esta entrega un infiltrado del Ejército Nacional dentro de las disidencias de las Farc de Mordisco.

“La fuente que tenemos dentro de las disidencias fue quien hizo el puente entre alias Kevin y nosotros para que esto ocurriera en medio de la operación Perseo que estamos adelantando en terreno. Dentro de esa disidencia ya no hay respaldo y todos se están matando entre sí, por lo que Kevin decide entregarse”, explicó.

Tras la entrega de alias Kevin tomaron vía aérea hacia la ciudad de Cali y luego a Bogotá, donde se encuentra este cabecilla de las disidencias de las Farc colaborando con las Fuerzas Militares. Hasta el momento, el lugar es desconocido por razones de seguridad.

“La entrega de Kevin creó más divisiones de las que ya había dentro de las disidencias de Mordisco. Están muy débiles y es un punto a favor que debemos aprovechar en nuestra operación”, agregó la fuente de inteligencia militar consultada por SEMANA.

Además, precisó que, supuestamente, no hubo pago de ningún tipo de recompensa hasta la publicación de esta noticia.

“Alias Kevin está entregando información que es clave para la operación en terreno que se viene adelantando y poder seguir dando duros golpes a las disidencias de Iván Mordisco”, finalizó la fuente.

Prontuario de alias Kevin

Tras esta entrega, el presidente Gustavo Petro dio a conocer detalles del prontuario sanguinario —solo del 2025— de este sujeto que sembró el terror en el departamento del Cauca.

8 de enero de 2025: hostigamiento contra unidades BADRA10 en Balboa (Cauca) con empleo de fusilería.

15 de enero de 2025: acción terrorista contra el Ejército en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), usando drones con explosivos.

18 de enero de 2025: acción terrorista contra tropas del Ejército en el sector El Lavadero (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos, dejando a un soldado profesional herido.

22 de enero de 2025: ataque contra unidades mecanizadas del Ejército y Policía Nacional en El Plateado (Cauca), mediante activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) en un eje vial.

Segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño con presencia en el Micay, se entrega al ejército.



Un número aun no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare, cae en combate con el ejército. A esta hora mandaron campesinos a rodear al ejército para… pic.twitter.com/8bG9pNyfGe — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 27, 2025