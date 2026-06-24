Avioneta se accidentó en Cartago, Valle del Cauca: se partió en dos y se incendió

Un accidente se registró este miércoles, 24 de junio, en el Aeropuerto Santa Ana de Cartago, Valle del Cauca, donde una avioneta se accidentó, al parecer, por una falla que presentó al momento del aterrizaje.

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Una estudiante que iba a bordo terminó ilesa y las autoridades se encuentran llevando a cabo las investigaciones correspondientes del caso. En varios videos de aficionados se logra ver cómo la aeronave terminó partida en dos y envuelta en llamas.

“Hubo un incidente con una aeronave HK735G C150 que en el aterrizaje chocó con la pista, se produjo un conato de fuego, iba ocupada por una estudiante que afortunadamente salió ilesa luego de la reacción inmediata de bomberos”, precisaron las autoridades del Valle del Cauca.

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Por su parte, el alcalde de Cartago, Valle del Cauca, Juan David Piedrahíta, dijo que tras el caso han realizado cada una de las actuaciones correspondientes y que trabajan de la mano con la Aeronáutica Civil.

“Nos informan desde el aeropuerto Santa Ana que se presentó un incidente de una aeronave adscrita a la escuela de aviación Halcones. Afortunadamente, no hay personas lesionadas. Estamos siguiendo todas las indicaciones de la Aeronáutica Civil para estos casos”, dijo el mandatario.

Se espera que en los próximos días las autoridades puedan entregar detalles de este caso que causó conmoción entre las personas que se encontraban cerca del sitio y que, por fortuna, no hubo personas muertas.