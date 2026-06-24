Valle del Cauca

Avioneta se accidentó en Cartago, Valle del Cauca: se partió en dos y se incendió

Las autoridades investigan lo sucedido. Una estudiante terminó ilesa.

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Redacción Semana
24 de junio de 2026 a las 4:26 p. m.
Accidente aéreo en Cartago, Valle del Cauca.
Accidente aéreo en Cartago, Valle del Cauca. Foto: Suministrada a SEMANA.

Un accidente se registró este miércoles, 24 de junio, en el Aeropuerto Santa Ana de Cartago, Valle del Cauca, donde una avioneta se accidentó, al parecer, por una falla que presentó al momento del aterrizaje.

La Policía ha reiterado su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes en el Cauca, señalando que mantiene operativos permanentes de prevención y control en zonas priorizadas para evitar el reclutamiento forzado y otros delitos que vulneran sus derechos. A través de estrategias de vigilancia comunitaria, acompañamiento institucional y campañas de sensibilización, la institución trabaja de manera articulada con autoridades locales y organismos nacionales e internacionales para identificar riesgos, fortalecer entornos seguros y garantizar la atención oportuna a posibles casos que afecten a la niñez en el departamento.
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Una estudiante que iba a bordo terminó ilesa y las autoridades se encuentran llevando a cabo las investigaciones correspondientes del caso. En varios videos de aficionados se logra ver cómo la aeronave terminó partida en dos y envuelta en llamas.

“Hubo un incidente con una aeronave HK735G C150 que en el aterrizaje chocó con la pista, se produjo un conato de fuego, iba ocupada por una estudiante que afortunadamente salió ilesa luego de la reacción inmediata de bomberos”, precisaron las autoridades del Valle del Cauca.

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Por su parte, el alcalde de Cartago, Valle del Cauca, Juan David Piedrahíta, dijo que tras el caso han realizado cada una de las actuaciones correspondientes y que trabajan de la mano con la Aeronáutica Civil.

“Nos informan desde el aeropuerto Santa Ana que se presentó un incidente de una aeronave adscrita a la escuela de aviación Halcones. Afortunadamente, no hay personas lesionadas. Estamos siguiendo todas las indicaciones de la Aeronáutica Civil para estos casos”, dijo el mandatario.

Se espera que en los próximos días las autoridades puedan entregar detalles de este caso que causó conmoción entre las personas que se encontraban cerca del sitio y que, por fortuna, no hubo personas muertas.