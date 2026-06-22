Estas son las zonas donde más lloverá en Colombia: pronóstico del clima para la semana del 22 al 26 de junio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte del estado del tiempo para el territorio nacional durante la semana que comprende del lunes 22 de junio al viernes 26 de junio de 2026. El informe técnico detalla la distribución de las precipitaciones diarias en las diferentes regiones geográficas del país para la planificación de actividades.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas, ¿volverán las lluvias?

Así será el clima este fin de semana en Colombia, según el Ideam

Pronóstico para el inicio de la semana laboral

El Ideam informó que “para este lunes se prevén lluvias fuertes en sectores de la región Pacífica y el noroccidente de la Andina por el paso de la onda tropical número 17. Durante la tarde y la noche las precipitaciones se extenderán a la Orinoquía, el occidente de la Amazonía y áreas aisladas del Caribe, registrándose los mayores acumulados en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño”.

Mapa del clima en Colombia del lunes 22. Foto: Ideam

Para el martes 23 de junio, los modelos meteorológicos indican una disminución de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, donde se presentarán de forma dispersa. Sin embargo, el organismo del clima advirtió que los aguaceros fuertes persistirán en el Pacífico, el oriente de la Orinoquía y la Amazonía, concentrándose al final de la tarde en Antioquia, Santander y el Meta.

Mapa del clima en Colombia del martes 23 de junio. Foto: Ideam

Proyección de mitad de semana y tendencia al incremento

Las proyecciones del instituto señalan al miércoles 24 de junio como el día con menor actividad de lluvias de la semana, concentrando la mayor probabilidad en la Orinoquía y el Pacífico. Los chubascos con descargas eléctricas se esperan en la jornada nocturna en los departamentos del Eje Cafetero, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y sectores de los llanos orientales.

Mapa del clima para el miércoles 24 de junio en Colombia. Foto: Ideam

El Ideam declaró que “el jueves 25 de junio registrará un aumento generalizado de las precipitaciones en el país, afectando el occidente del Caribe, el norte del Pacífico, el centro de la región Andina y la Orinoquía. Los núcleos de lluvias más fuertes se desarrollarán entre la tarde y la noche en Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander, Boyacá y la Amazonía”.

Mapa del clima en Colombia del jueves 25 de junio. Foto: Ideam

Condiciones para el cierre de la semana

El viernes 26 de junio se mantendrá la tendencia de incremento en los niveles de lluvias y tormentas eléctricas en amplios sectores de la geografía nacional. Las autoridades ambientales reportaron que las precipitaciones diurnas afectarán principalmente el sur del país, mientras que por la tarde se trasladarán hacia el golfo de Urabá, Antioquia y el centro del Valle del Cauca.

Mapa climatológico del viernes 26 de junio para Colombia. Foto: Ideam

En lo referente al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el reporte oficial del Ideam prevé tiempo seco durante los primeros tres días de la semana. No obstante, las condiciones variarán hacia el jueves y viernes con un incremento en la nubosidad y la llegada de lluvias de moderadas a fuertes en las cercanías de la isla de San Andrés.