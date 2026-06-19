Las próximas 24 horas estarán marcadas por lluvias de moderada a fuerte intensidad en varias regiones de Colombia, mientras algunas zonas registrarán temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

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Colombia tendrá durante las próximas 24 horas un panorama climático marcado por la presencia de lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

Esto se presentará especialmente en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y parte de la Amazonia.

Predominarán las condiciones de cielo mayormente nublado y precipitaciones dispersas en sectores del sur y centro de la región Caribe, gran parte de la región Pacífica, el norte y occidente de la región Andina.

Esto también se presentará en áreas del centro y occidente de la Orinoquia y el occidente amazónico.

En contraste, se espera tiempo más seco sobre la península de La Guajira, el suroriente de la Amazonia y algunas zonas del sur de la región Andina, particularmente en Tolima y Huila.

En la región Caribe se prevén lluvias ligeras durante la mañana y la tarde en departamentos como Atlántico, el norte de Bolívar y el norte de Sucre.

Sin embargo, las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche y la madrugada en el sur de Bolívar, el sur de Córdoba y el área de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias fuertes durante la mañana, principalmente sobre la isla de San Andrés.

La región Pacífica continuará registrando uno de los mayores acumulados de lluvia del país.

El Pacífico colombiano tendrá lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en Chocó y el Valle del Cauca, mientras que en Cauca y Nariño se esperan precipitaciones moderadas.

Para la región Andina se esperan lloviznas matutinas en áreas de Antioquia, Santander, Cundinamarca y Boyacá.

Las lluvias se intensificarán durante la tarde y la noche en zonas de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, mientras que en Caldas, Risaralda y Quindío se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas.

En la Orinoquia, los departamentos de Arauca y Casanare tendrán lluvias de moderada a fuerte intensidad durante gran parte de la jornada.

En Meta, las precipitaciones más importantes se concentrarán en horas de la noche y la madrugada, mientras que en Vichada se esperan lluvias ligeras.

La Amazonia registrará condiciones nubladas durante la tarde y la noche, con precipitaciones ligeras y moderadas en sectores de Putumayo, Caquetá y Guaviare.

También podrían presentarse lluvias de menor intensidad en algunas zonas de Amazonas, Vaupés y Guainía.

El Ideam advirtió que varias regiones del país seguirán registrando altas temperaturas, especialmente en sectores de Huila, Tolima, Cundinamarca y La Guajira, donde los valores podrían superar los promedios habituales de junio.

Estas condiciones, sumadas a la humedad atmosférica, favorecerían sensaciones térmicas elevadas en el norte de la región Caribe y moderadas en sectores de la Pacífica, la Andina y el suroriente del país.

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Pronóstico para las principales ciudades del país

En las capitales colombianas se esperan condiciones variables.

Barranquilla tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas en la tarde y parte de la noche, alcanzando una temperatura máxima cercana a los 34 °C.

Cartagena presentará condiciones similares, con lluvias moderadas durante la tarde y una máxima de 33 °C.

Bucaramanga registrará cielo nublado con probabilidad de precipitaciones en la noche y una temperatura máxima de 28 °C.

Medellín tendrá posibles lloviznas en la mañana y la noche, además de lluvias ligeras a moderadas en la tarde, con una máxima de 28 °C.

Tunja permanecerá mayormente nublada con lluvias ligeras y lloviznas durante gran parte del día y una temperatura máxima de 17 °C.

En Cali se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la noche, con una máxima de 30 °C.

Popayán registrará precipitaciones similares en horas nocturnas y una temperatura máxima cercana a los 25 °C.

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Bogotá tendrá una mañana mayormente seca, aunque con posibles lloviznas en el sur de la ciudad.

Durante la tarde se esperan lluvias ligeras en varias localidades, especialmente en el norte, occidente y sur, mientras que en la noche persistirán algunas lloviznas dispersas.

La temperatura máxima será cercana a los 18 °C.