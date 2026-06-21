El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas, ¿volverán las lluvias?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para los últimos días de junio.

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En primer lugar, la entidad indicó que, en las últimas horas, se ha observado cielo mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas, inclusive con tormentas eléctricas, en sectores del sur de Bolívar y Sucre, Córdoba, sur de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Quindío, norte y centro de Chocó, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Guainía y el occidente de Caquetá y Putumayo.

Pronóstico del Ideam advierte incremento de lluvias en varias regiones de Colombia durante las próximas 24 horas. Foto: Composición Semana/ Getty Images

De igual manera, en el resto del territorio nacional han predominado condiciones secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Así será el clima este fin de semana en Colombia, según el Ideam

“En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha observado, desde temprano, cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones ocasionales, particularmente en la zona marítima”, señala el Ideam.

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El Ideam señaló que para la tarde y noche de hoy domingo se prevé tiempo seco en la mayor parte del país, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Sin embargo, existe alta posibilidad de precipitaciones con acumulados entre medios y altos en las siguientes regiones:

Región Caribe: Norte de Cesar y Magdalena, sur de Bolívar y Sucre y suroccidente de Córdoba.

Región Andina: Antioquia, Norte de Santander, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Quindío.

Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Orinoquia: Arauca, Casanare, oriente y sur de Meta y centro-occidente de Vichada.

Región Amazonia: Caquetá, Guaviare y occidente de Guainía.

“En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias a diferentes horas; las de mayor intensidad, acompañadas incluso de actividad eléctrica, se esperan al sur del archipiélago, especialmente en el sector marítimo.

El Ideam entregó el reporte del clima. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Recomendaciones para las lluvias que se pueden presentar en el país:

Prestar atención a los niveles de los ríos.

Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.

No realizar quemas de basura en zonas boscosas.

Reportar los incendios que se presenten.

No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.

Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.

Estar atento a las predicciones del clima.

Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.