El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones del país durante las próximas 24 horas.

En otras zonas persistirán condiciones secas y altas sensaciones térmicas.

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Lluvias, calor y alertas marcarán el pronóstico del tiempo en Colombia

El Ideam informó que los mayores acumulados de lluvia se esperan en amplios sectores de la región Pacífica, especialmente en Chocó.

También se presentarán en zonas del centro y sur de la región Caribe, el norte y centro-occidente de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y el nororiente de la Amazonía.

Se prevén precipitaciones importantes sobre el océano Pacífico y el occidente del mar Caribe colombiano.

En la región Caribe, las lluvias más significativas se concentrarán en el sur y oriente de Córdoba, el sur de Sucre, el sur y nororiente de Magdalena y el centro de Cesar.

En contraste, La Guajira mantendrá condiciones mayormente secas, mientras que en Atlántico solo se esperan lluvias ligeras y esporádicas.

Para la región Andina, el instituto prevé lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Santander, Norte de Santander y Risaralda, además de precipitaciones de menor intensidad en sectores de Caldas, Quindío, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

En gran parte del resto de la región predominará el tiempo seco.

En la Orinoquía y la Amazonía también se esperan lluvias durante la tarde y la noche, especialmente en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Caquetá, Guaviare y Guainía.

Putumayo y Amazonas registrarán condiciones más estables con posibilidad de lluvias aisladas.

El Ideam advirtió además que las temperaturas máximas estarán cercanas a los valores normales para la época, aunque en sectores del Caribe y algunos valles interandinos podrían superar ligeramente los promedios históricos.

Esta situación, sumada a la alta humedad, favorecerá elevadas sensaciones térmicas durante la tarde, principalmente en la región Caribe.

Continúan vigentes alertas naranjas por calor en zonas de la Orinoquía, Amazonía, Pacífica y la cuenca alta y media del río Magdalena.

Finalmente, la entidad indicó que persistirán muy bajas concentraciones de polvo del Sahara sobre algunos sectores marítimos y continentales del Caribe colombiano, sin que se prevean afectaciones significativas.

Lluvias de moderadas a fuertes se prevén en amplios sectores de Chocó, una de las regiones con mayores acumulados de precipitación según el pronóstico del Ideam Foto: Natalia Botero

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades de Colombia

Para las principales capitales del país, el IDEAM prevé el siguiente panorama durante las próximas 24 horas:

Barranquilla: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte del día. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas. Temperatura máxima: 34 °C.

Cartagena: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras en las primeras horas de la jornada y nuevamente durante la tarde. Temperatura máxima: 32 °C.

Bucaramanga: predominará el cielo mayormente nublado, con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo del día. Las precipitaciones más intensas se esperan al finalizar la tarde y durante la noche. Temperatura máxima: 25 °C.

Medellín: la mañana estará marcada por tiempo seco, pero en la tarde y la noche aumentará la nubosidad con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras intermitentes. Temperatura máxima: 28 °C.

lluvias ligeras intermitentes. Temperatura máxima: 28 °C. Tunja: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas ocasionales durante la tarde. Temperatura máxima: 18 °C.

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Cali: el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras intermitentes. Temperatura máxima: 28 °C.

durante gran parte de la jornada, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras intermitentes. Temperatura máxima: 28 °C. Popayán: se espera abundante nubosidad y probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 25 °C.

Bogotá: la mañana estará marcada por cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, con posibilidad de lluvias ligeras al final del periodo en Usme y Sumapaz.

En la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias ligeras en Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá, Kennedy, Usme y Sumapaz. Durante la noche volverán a predominar las condiciones secas. Temperatura máxima: 18 °C (mínima registrada: 11 °C).