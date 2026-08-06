A pocas horas de la posesión presidencial, Santiago de Cali cuenta con la recuperación de parques, puentes, corredores viales y espacios emblemáticos.

La Alcaldía informó que la estrategia Volvamos a Mi Cali Bella ha realizado 379 intervenciones en las 22 comunas y seis corregimientos.

Esto hace parte de una política permanente que busca transformar la ciudad y fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes.

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La estrategia de recuperación urbana llega a las 22 comunas

La capital del Valle del Cauca se alista para recibir uno de los acontecimientos políticos más importantes del país: la posesión presidencial.

Ante la llegada de delegaciones nacionales e internacionales, visitantes y medios de comunicación, la Alcaldía intensificó las jornadas de recuperación y mantenimiento del espacio público para mostrar una ciudad más ordenada, limpia y renovada.

Aunque las labores se reforzaron con motivo de este evento histórico, la administración del alcalde Alejandro Eder enfatizó que hacen parte de una estrategia que continuará ejecutándose de manera permanente en toda la ciudad.

El Distrito informó que Volvamos a Mi Cali Bella, creada en 2024, alcanzó 379 intervenciones en espacios públicos distribuidos en las 22 comunas y seis corregimientos.

De esta forma se consolida como una de las principales apuestas de la administración para recuperar el espacio urbano mediante el trabajo conjunto entre la institucionalidad, el sector privado, la academia, organizaciones sociales y la ciudadanía.

Durante dos años y siete meses, la estrategia ha permitido intervenir 105 espacios públicos, entre ellos 39 escenarios deportivos, 21 puntos emblemáticos, 28 separadores viales, 12 polideportivos, 14 instituciones educativas, seis espacios culturales, dos galerías y cuatro Centros de Administración Local Integrada.

Según la Alcaldía, estas acciones buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino recuperar espacios para el encuentro ciudadano y fortalecer el cuidado colectivo de los bienes públicos.

La Alcaldía destacó que 19.230 ciudadanos han participado directamente en las jornadas de recuperación y apropiación del espacio público.

Además, 138 empresas, organizaciones y entidades académicas se han vinculado como aliadas, conformando una red de trabajo colaborativo que ha permitido ampliar el alcance de las intervenciones en distintos sectores de Cali.

Las intervenciones de la estrategia 'Volvamos a Mi Cali Bella' buscan mejorar el espacio público y dejar un legado permanente para los caleños, más allá de la posesión presidencial y de los grandes eventos que recibirá la ciudad. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Fotos cortesía Al caldía de Cali

Así avanza la recuperación de parques, puentes y corredores estratégicos en Cali

Las jornadas han llegado a parques como Alameda, Jovita, El Perro, Banderas, Longitudinal W, Calipso, Villa del Sur, Meléndez y Santa Anita.

También a corredores estratégicos de acceso a la ciudad, entre ellos Sameco, Menga, Juanchito, la recta Cali-Palmira, la Portada al Mar y la vía a Jamundí.

De igual manera, fueron intervenidos separadores viales, escenarios deportivos y bienes patrimoniales como los monumentos a Sebastián de Belalcázar y La Solidaridad, además de los alrededores de los templos de San Cayetano y Santa Rosa y el entorno del MÍO Cable.

Dentro de las acciones más recientes se encuentra el embellecimiento de los puentes de San Fernando, la calle Quinta, el Puente de Colores, los pasos sobre los ríos Cali y Meléndez y los puentes de la calle 25 con carrera Primera.

Estos fueron recuperados especialmente para recibir la posesión presidencial y el Festival Petronio Álvarez.

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La Alcaldía aseguró que el fortalecimiento de las jornadas de recuperación responde a la importancia de la posesión presidencial como vitrina para la ciudad, pero insistió en que la estrategia mantendrá su carácter permanente.

Según la administración, las intervenciones continuarán llegando diariamente a barrios, comunas y corregimientos con el propósito de recuperar espacios para la convivencia y mejorar la calidad del entorno urbano.

El mensaje del Distrito es que, una vez concluyan la posesión presidencial y los demás eventos programados, las obras seguirán beneficiando a los caleños, consolidando una ciudad más limpia, ordenada, segura y preparada para el futuro.