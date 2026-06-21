Los colombianos acudirán este domingo 21 de junio a las urnas en medio de un panorama climático marcado por la presencia de humedad y probabilidad de lluvias en diferentes regiones.

Según el Ideam, varias zonas del país tendrán condiciones inestables, especialmente durante la tarde, por lo que los votantes deberán estar atentos a los cambios del tiempo.

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El Caribe, la región Andina y la Amazonía tendrán escenarios distintos durante la jornada electoral

En la capital del país se espera una jornada con predominio de nubosidad y posibilidad de lluvias dispersas, especialmente después del mediodía.

Los ciudadanos que tengan puestos de votación lejos de sus viviendas podrían encontrar mejores condiciones durante la mañana, mientras que en horas de la tarde aumenta la probabilidad de precipitaciones.

El Ideam mantiene vigilancia sobre la región Andina debido a la interacción de humedad y sistemas atmosféricos que favorecen la formación de lluvias.

En Medellín y sectores cercanos se prevén intervalos de nubosidad con posibilidad de lluvias durante algunos momentos del día.

El Ideam prevé una jornada electoral con presencia de nubosidad y lluvias en varias regiones de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

El comportamiento típico de la temporada puede generar cambios rápidos: periodos secos en la mañana y aumento de la nubosidad con precipitaciones hacia la tarde.

En Cali se mantiene la posibilidad de lluvias asociadas a las condiciones húmedas que afectan sectores del suroccidente colombiano.

Los votantes podrían encontrar una mañana con mejores condiciones, aunque el panorama puede cambiar durante la tarde, cuando suelen aumentar las precipitaciones en esta zona.

En la capital de Santander se espera un ambiente con presencia de nubes y posibilidad de lluvias aisladas.

La región Andina continúa bajo influencia de condiciones atmosféricas que favorecen precipitaciones en sectores montañosos, por lo que quienes salgan a votar deberán contemplar cambios repentinos del clima.

En las ciudades del Caribe colombiano predominarán temperaturas más altas frente a las zonas de montaña.

En Barranquilla y Santa Marta se mantiene la posibilidad de lluvias ocasionales, aunque podrían presentarse periodos secos durante buena parte de la jornada electoral.

El Ideam ha señalado que sectores del Caribe, incluyendo zonas costeras, pueden registrar variaciones asociadas a la humedad y al paso de sistemas atmosféricos.

Los habitantes de Cartagena tendrán una jornada marcada por el calor y la humedad característica de la región Caribe.

Aunque pueden presentarse lluvias aisladas, no se espera que sean permanentes durante todo el día. Los votantes deberán prepararse para cambios rápidos entre periodos secos y nublados.

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En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantiene la probabilidad de lluvias debido a las condiciones húmedas que pueden afectar el Caribe insular.

El Ideam incluye al territorio insular dentro de las zonas bajo seguimiento meteorológico por posibles precipitaciones durante este periodo.

En Pasto y otros sectores de Nariño se prevé un ambiente más fresco, con presencia de nubosidad y posibilidad de lluvias.

Las condiciones de montaña pueden generar variaciones durante el día, especialmente en zonas elevadas donde la temperatura suele mantenerse baja.

En Leticia y sectores del departamento del Amazonas se espera un escenario caracterizado por alta humedad, nubosidad y posibilidad de lluvias.

La región amazónica hace parte de las zonas donde el Ideam mantiene monitoreo constante debido a la presencia frecuente de precipitaciones y actividad atmosférica.

Para quienes acudirán a votar, la recomendación práctica es revisar el estado del tiempo antes de salir, especialmente si la cita con las urnas está programada para la tarde, cuando aumenta la posibilidad de lluvias en varias regiones.