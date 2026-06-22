El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó que durante las próximas 24 horas se presentarán condiciones mayormente nubladas y lluvias en buena parte del territorio nacional.

Especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía.

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Lluvias aumentarán en la tarde y la noche

Las condiciones más lluviosas se concentrarán en el centro y sur de la región Caribe, el norte y occidente de la región Andina, así como en extensas áreas de la Orinoquía y la Amazonía.

En contraste, se espera tiempo más seco en la península de La Guajira, el norte de Magdalena, sectores de Tolima y Huila, y el oriente de Nariño.

En la región Caribe, la mañana estará marcada por intervalos de nubosidad y tiempo seco. Sin embargo, durante la tarde.

La noche y parte de la madrugada aumentará la nubosidad con lluvias de moderada a fuerte intensidad en Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y Córdoba.

Atlántico, La Guajira y el norte de Magdalena mantendrán condiciones predominantemente secas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras y moderadas durante gran parte de la jornada.

La región Pacífica registrará uno de los panoramas más lluviosos del país.

El Ideam pronostica precipitaciones moderadas y localmente fuertes en Chocó, Valle del Cauca y amplios sectores de Cauca y Nariño, asociadas también al paso de la onda tropical número 17 sobre el Pacífico colombiano.

En la región Andina, las condiciones secas predominarán durante la mañana, pero al finalizar la tarde y durante la noche aumentarán las lluvias en Antioquia, Santander, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Norte de Santander.

Tolima y Huila podrían registrar lloviznas y lluvias ligeras, aunque en algunas zonas centrales de estos departamentos persistirá el tiempo seco.

La Orinoquía tendrá una jornada marcada por abundante nubosidad y lluvias de moderada a fuerte intensidad en Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Por su parte, en la Amazonía se esperan precipitaciones moderadas y localmente fuertes durante la tarde y la noche en Amazonas, Caquetá, Guaviare y Vaupés, mientras que en Putumayo se prevén lluvias de menor intensidad.

Bogotá, Medellín, Bucaramanga y otras ciudades podrían registrar precipitaciones durante la tarde y la noche, mientras que el Caribe mantendrá altas temperaturas. Foto: Getty Images

Pronóstico para las principales ciudades de Colombia

Bogotá: durante la madrugada se registraron lloviznas en sectores del sur y oriente de la ciudad.

En la mañana predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Para la tarde se esperan lluvias ligeras, especialmente en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón y Suba. En la noche podrían presentarse lloviznas dispersas. Temperatura máxima: 20 °C.

Barranquilla: se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con probables lloviznas durante la noche. Temperatura máxima: 34 °C.

Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras esporádicas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 33 °C.

Bucaramanga: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. Temperatura máxima: 28 °C.

Medellín: tendrá cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con posibles lluvias ligeras en la tarde y la noche. Temperatura máxima: 28 °C.

Tunja: se estima cielo mayormente nublado, con probables lloviznas al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche. Temperatura máxima: 17 °C.

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Cali: presentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias ligeras intermitentes durante la jornada. Temperatura máxima: 30 °C.

Popayán: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas y lluvias ligeras en la tarde y la noche. Temperatura máxima: 25 °C.