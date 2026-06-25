Con deporte, música y recreación: así será la ciclovía nocturna en Cali este 25 de junio

La capital vallecaucana vivirá una jornada especial de integración ciudadana con la realización de la Ciclovida ‘Noche en Movimiento’, una estrategia que busca promover la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del espacio público a través de una programación diseñada para personas de todas las edades.

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La iniciativa se desarrollará en horario nocturno, permitiendo que miles de caleños disfruten de una experiencia diferente en las calles de la ciudad. Esta jornada dará inicio desde las 7 p.m. y se extenderá hasta las 9 de la noche.

El evento combinará actividades deportivas, presentaciones musicales y espacios recreativos en distintos puntos del recorrido, consolidando a la Ciclovida como uno de los programas más representativos de promoción de hábitos de vida saludable en Cali.

Esta modalidad nocturna contará con gran parte de la oferta que se realiza los fines de semana y busca fortalecer la participación comunitaria mediante escenarios seguros para la convivencia y el esparcimiento ciudadano.

La programación está orientada a incentivar la práctica de actividades como el ciclismo, las caminatas y otras expresiones de ejercicio al aire libre. Además, los asistentes podrán encontrar espacios culturales y musicales que complementan la experiencia.

Durante esta jornada se habilitarán diferentes recorridos que conectarán varios puntos de la ciudad como las estaciones Panamericana, Prado e Ingenio, lo que ayudará a que los ciudadanos interesados en participar puedan disfrutar de la experiencia con completa tranquilidad gracias al acompañamiento de las autoridades.

La invitación por parte de la Alcaldía de Cali es a lucir prendas neón que complementen la estética de los espacios de la noche y llevar la jornada con plena tranquilidad y calma.

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Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación Distrital, se refirió a este espacio e invitó a las personas a participar: “Queremos invitar a todas las familias a que lleguen a un parche bacanísimo y disfrutemos de todas las rutas que vamos a disponer para integrarnos y, sobre todo, hacer deporte y actividad física en medio de la recreación. Nos pillamos en la Ciclovida nocturna del 25 de junio”.

Este tipo de actividades también contribuye a la apropiación de los espacios públicos y a la generación de entornos que favorecen el bienestar físico y emocional de la ciudadanía, mediante escenarios que promueven prácticas recreativas como el patinaje, entre otras.

Se espera a la comunidad caleña durante esta noche para que haga parte de la jornada y disfrute de los espacios dispuestos por las autoridades.