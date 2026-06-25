Fiestas de la Cosecha impulsarán el turismo en Pereira con una meta de más de 400.000 visitantes

Las Fiestas de la Cosecha de Pereira son uno de los eventos más importantes del departamento de Risaralda porque además de dar a conocer la cultura, tradiciones, hospitalidad y orgullo de sus habitantes, dinamiza la economía del territorio; cada año generan una movilización superior a los 70.000 millones de pesos que permiten fortalecer el turismo, impulsar el comercio, aumentar la ocupación hotelera, generar oportunidades de empleo y seguir posicionando a este territorio como un referente nacional para la realización de grandes eventos y experiencias.

A 10 minutos de Pereira, el municipio más joven de Risaralda que enamora con paisajes únicos y verdes cafetales

Para este año, tal como lo afirma, Mauricio Salazar Peláez, alcalde de Pereira:

“Nuestro propósito es seguir consolidando las Fiestas de la Cosecha como una de las grandes celebraciones de Colombia y proyectarlas al nivel de las festividades más reconocidas del mundo”, dijo inicialmente.

A lo que agregó: “Queremos que eventos emblemáticos como el Carnaval de la Cosecha queden en la memoria de quienes nos visitan y se conviertan en una razón para regresar; queremos formar parte de la agenda de viaje de miles de personas interesadas en conocer un destino imperdible con experiencias únicas alrededor de la cultura, la música, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento”.

Fiestas en Pereira: ¿Cómo serán? Foto: Cortesía

En este momento, la agenda de las Fiestas de la Cosecha continúa fortaleciéndose para que cada vez más personas le digan sí a Pereira en agosto.

Mientras tanto, la industria hotelera continúa fortaleciendo su capacidad; según Andrés Parra, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Risaralda, el gremio cuenta actualmente con 51 hoteles afiliados que representan 1.327 habitaciones y 2.425 camas distribuidas en Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia, Marsella y Belén de Umbría, una infraestructura preparada para atender el incremento de visitantes esperado durante la temporada de fiestas.

Al respecto, Cristian David Toro Calle, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira precisó que, gracias a la ubicación estratégica de Risaralda, el departamento es responsable del 59% del PIB (Producto Interno Bruto) Regional; por el Aeropuerto Internacional Matecaña, de esta ciudad, se moviliza al 80 % de los pasajeros del Paisaje Cultural Cafetero, con conexiones directas con los principales hubs de Latinoamérica.

Pereira, destino turístico en Colombia. Foto: Cortesía

En 2025, la Terminal de Transporte de Pereira movilizó más de 202.190 pasajeros, lo que representó un incremento aproximado del 119,8 % frente a los 92.000 usuarios registrados en 2024”.

Es importante destacar que Pereira ha sido reconocido en el cuarto lugar a nivel nacional en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia (ICTRC), destacándose como el destino más competitivo de todo el Eje Cafetero.

Este reconocimiento evalúa más de 105 indicadores clave, incluyendo la innovación, infraestructura, sostenibilidad y gestión turística.

Pensando en atraer más visitantes a la región, Cotelco Capítulo Risaralda adelantó una gira de promoción en diferentes ciudades del país para dar a conocer las Fiestas de la Cosecha 2026 y compartir con potenciales viajeros la oferta cultural, turística y gastronómica de Pereira. Bogotá fue la última ciudad visitada como parte de esta estrategia de expectativa.

¿Qué hacer en un plan de tres días en Pereira?

¿Qué hacer en Pereira?

El abanico de opciones es generoso, ya que cuenta con una amplia oferta de turismo cultural, corporativo, de romance, deportivo, naturaleza, bienestar y salud.

Algunos planes icónicos: el city tour del Bioparque Ukumarí, Ruta del Café, Parque Consotá, Jardín Botánico, Ruta del Cacao, Tour del Plátano, Recorrido de reservas naturales, avistamiento de aves y de monos aulladores, Cascada Yarumo Blanco y la Ruta de orquídeas.

Así se alista Pereira para recibir a miles de visitantes durante agosto y seguir consolidando las Fiestas de la Cosecha como una celebración que exalta la identidad de la ciudad, impulsa el desarrollo de la región y fortalece su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia.