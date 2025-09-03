Sicariato en Bogotá: expolicía fue asesinado cuando sacaba su carro de su casa

Los casos de inseguridad y violencia en la ciudad de Bogotá siguen en aumento, mientras que las autoridades intentan combatir el crimen y las bandas delincuenciales.

Sin embargo, en la madrugada de este miércoles, 3 de septiembre, se registró un nuevo sicariato en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde las autoridades se encuentran investigando los hechos.

De acuerdo con el reporte preliminar, sobre las 5:45 a. m., un hombre estaba sacando su carro de su casa, ubicada en el barrio La Ponderosa, cuando fue atacado a disparos.

La víctima, un policía retirado, recibió al menos seis impactos de bala por dos hombres en motocicleta, quienes habrían disparado desde ambos costados del vehículo, según se detalla en la escena del crimen.

Las autoridades investigan los hechos. (Imagen de referencia). | Foto: 123RF

El hombre quedó gravemente herido dentro del carro, mientras que los delincuentes huyeron del lugar sin dejar rastro alguno. Solo encontraron los seis cartuchos percutidos.

De inmediato, los vecinos del sector avisaron a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima a un centro asistencial, pero murió minutos después pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida.

Ante esta situación, Noticias Caracol conoció la identidad del expolicía: se trataría de Daniel Emilio Quiroga Quiroga, un hombre de 67 años.

Frente a este nuevo sicariato, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes del tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá revisa cámaras de seguridad del sector, recopila testimonios y otras pistas que permitan identificar a los responsables de este crimen y capturarlos.