Sicariato en Bogotá: expolicía fue asesinado cuando sacaba su carro de su casa

Los hechos ocurrieron en el barrio La Ponderosa.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 3:42 p. m.
Las autoridades investigan este nuevo asesinato.
Las autoridades investigan este nuevo asesinato.

Los casos de inseguridad y violencia en la ciudad de Bogotá siguen en aumento, mientras que las autoridades intentan combatir el crimen y las bandas delincuenciales.

Sin embargo, en la madrugada de este miércoles, 3 de septiembre, se registró un nuevo sicariato en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde las autoridades se encuentran investigando los hechos.

Tragedia en Bogotá: menor de edad fue asesinado en medio de una discusión por un balón que cayó en una casa

De acuerdo con el reporte preliminar, sobre las 5:45 a. m., un hombre estaba sacando su carro de su casa, ubicada en el barrio La Ponderosa, cuando fue atacado a disparos.

La víctima, un policía retirado, recibió al menos seis impactos de bala por dos hombres en motocicleta, quienes habrían disparado desde ambos costados del vehículo, según se detalla en la escena del crimen.

Según cifras del Gobierno Nacional, entre 2022 y 2025 fueron asesinados 1602 menores. El 85 % eran hombres y el 15 % mujeres.
Las autoridades investigan los hechos.

El hombre quedó gravemente herido dentro del carro, mientras que los delincuentes huyeron del lugar sin dejar rastro alguno. Solo encontraron los seis cartuchos percutidos.

De inmediato, los vecinos del sector avisaron a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima a un centro asistencial, pero murió minutos después pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida.

Ante esta situación, Noticias Caracol conoció la identidad del expolicía: se trataría de Daniel Emilio Quiroga Quiroga, un hombre de 67 años.

Frente a este nuevo sicariato, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes del tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos.

Por el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá revisa cámaras de seguridad del sector, recopila testimonios y otras pistas que permitan identificar a los responsables de este crimen y capturarlos.

Se espera un informe detallado de las autoridades para conocer alguna hipótesis de este nuevo hecho violento que mantiene atemorizada a la comunidad del barrio La Ponderosa.

