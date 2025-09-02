Tragedia en Bogotá: menor de edad fue asesinado en medio de una discusión por un balón que cayó en una casa

Los casos de intolerancia no paran en Bogotá y siguen cobrando víctimas. El más reciente fue un menor de 17 años, asesinado por cuenta de una discusión que se desató después de que un balón de fútbol cayera en un tejado.

Todo ocurrió en el barrio El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que ha generado gran consternación y tristeza en esta parte de la capital.

La mamá del joven está exigiendo justicia por lo sucedido. | Foto: Captura de video: City Tv

Maricela Zúñiga, mamá de la víctima, habló con el medio CityTV y relató cómo habría ocurrido todo. De acuerdo con ella, los jóvenes estaban jugando y el balón cayó en el tejado.

Ante esto, una de sus hijas, de 13 años, se acercó hasta la casa para intentar recoger la pelota. Sin embargo, al parecer comenzó a ser agredida verbalmente por los dueños del sitio.

Tras esto, la pequeña fue y le contó a su hermano lo que pasó, por lo que él intentó mediar la situación y fue entonces cuando se desató la tragedia: se originó una riña en la que fue atacado a puñaladas.

“Ella salió llorando y fue a ponerle la queja al hermanito. Yo me pregunto por qué no me esperó a mí. Mi hijo le llamó la atención y ahí se empezaron a empujar, pero la otra persona lo agredió”, contó entre lágrimas la mujer.

Pese a que el tío intentó socorrerlo rápidamente, el joven falleció producto de las heridas que le propinaron durante la pelea.

El menor habría recibido por lo menos tres puñaladas. | Foto: Captura de video: City Tv

“Su tío intentó defenderlo, pero no pudo. Le cortaron la cara y le cortaron la mano. Y en el lapso de tiempo en el que no podía ver por la sangre en el ojo, me le dieron una puñalada en el corazón”, agregó.

Poco después de la agresión, un hombre y otro menor de edad fueron detenidos, pues serían los responsables de la muerte. Sin embargo, según la familia de la víctima, fueron dejadas en libertad.

De acuerdo con el relato de la mujer, al cuestionar a las autoridades sobre esta decisión, simplemente le respondieron que todo estaba en etapa de investigación.

Además, se le suma que la familia del adolescente recibió hostigamientos por parte de allegados de los presuntos responsables.

“La familia de los señores se fueron del lugar, pero los que se han quedado vinculan el asesinato de mi hijo con ollas que están alrededor. No me da miedo decirlo, no me da pena, quieren hacerle creer a la gente que mi hijo pertenecía a estas ollas”, comentó.