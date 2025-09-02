Madres de militares secuestrados hacen urgente llamado a disidencias de alias Mordisco: “Que les respeten la vida”

Una pesadilla viven las madres y familias de varios militares secuestrados recientemente por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

SEMANA habló con las madres de dos de los cuatro uniformados que están en cautiverio: Zuleima Rodríguez, madre del soldado Javier García; y Carolina Toro, madre de Brayan Ruiz Toro, quienes pidieron a los grupos criminales que dejen en libertad a sus hijos, de quienes aseguraron no tienen que pagar los ‘platos rotos’ por las condiciones del orden público en el país.

Zuelima Rodríguez, mamá del soldado Javier Rodríguez, denunció favorecimiento del presidente Petro a los criminales. | Foto: Archivo Particular

Sobre el secuestro de su hijo, Rodríguez dijo que “me dijeron que estaban en combate, que fueron capturados, pero hasta ahí, también nos dicen que los muchachos están bien, que los alimentan bien”.

Por su parte, Toro indicó que: “Espero que el grupo armado de Iván Mordisco, que tenga a mi hijo, que por favor me le respeten la vida”.

Madres de soldados secuestrados por las disidencias de las Farc lanzaron duras críticas contra el presidente Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Las dos angustiadas madres les pidieron a las disidencias de las Farc que liberen de manera inmediata a sus hijos y les permitan de nuevo estar con sus familias.

“Él es un joven soltero. Responde por mí, porque yo soy una madre cabeza de hogar (…) me ha hecho falta mi hijo porque él es atento con su mamá”, indicó la mamá del soldado Toro.

Los uniformados fueron secuestrados la semana pasada en el departamento de Nariño, mientras el Ejército sostenía combates con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

“Exigimos el respeto a su vida y su dignidad, son servidores de la patria que trabajan día a día por los colombianos desde todos los rincones del país”, dijo el Ejército, al confirmar el secuestro.

#LibérenlosYa | Exigimos la liberación de nuestros soldados de @Ejercito_Div3 que fueron privados de su libertad por integrantes de las estructuras residuales al mando del criminal alias «Mordisco» que delinquen en los departamentos de #Cauca y #Nariño.



Exigimos el respeto a… pic.twitter.com/cjEwReqdeS — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 28, 2025

Las madres de los soldados secuestrados también lanzaron fuertes críticas al presidente Gustavo Petro y a su política de beneficios para los criminales. “Les da más beneficios a los criminales que a los militares”, dijo Carolina Toro.

“Para qué llaman a los muchachos a que presten el servicio si no van a estar del lado de ellos. Al presidente, no le importa la vida de los soldados”, agregó la madre del soldado Toro.

Por su parte, Rodríguez dijo que al presidente Petro “le valen... los soldados”, y anotó que el jefe de Estado está del lado de los criminales que de la fuerza pública.