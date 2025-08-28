El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, denunció que son 600 las personas que mantienen secuestradas a los 33 militares en El Retorno, Guaviare.

Dijo que las disidencias de las Farc están constriñendo a la comunidad para atacar a las tropas.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, denunció que unas 600 personas mantienen secuestrados a 33 militares en El Retorno, Guaviare. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/y1WHL2o0lP — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2025

“No vamos a escatimar esfuerzos para lograr la pronta liberación de nuestros 33 valientes soldados e infantes de marina, quienes completan 95 horas secuestrados por más de 600 personas. Su seguridad y su regreso a la libertad es nuestra prioridad absoluta”, dijo el Comandante de las Fuerzas Militares.

Asimismo, reveló quién estaría detrás de la acción de constreñimiento contra la población para afectar a las tropas con secuestro.

“Desde el Centro de Operaciones de la XXII Brigada de Selva, mantenemos un permanente monitoreo, reforzando la seguridad con más tropas, para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil, donde la comunidad que está instrumentalizada por alias Jimmy Parra o Jimmy Martínez, cabecilla de la Estructura 44, perteneciente a la facción de alias Iván Mordisco”, dijo el almirante Cubides.

En aviones Hércules de la Fac, trasladan tropas al Guaviare donde permanecen secuestrados 33 comandos de operaciones especiales por parte de la población. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/kGtYmnnFq5 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025

Para lograr la liberación de los 33 militares secuestrados, se envió una comisión humanitaria para dialogar con la comunidad que ejecutó la asonada.

“En la mañana de hoy recibimos una delegación del Gobierno Nacional integrada por representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quienes junto a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la ONU, la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz de la OEA, la Gobernación y la Iglesia Católica, se han desplazado hacia la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, donde se encuentran secuestrados nuestros soldados, con el propósito de dialogar directamente sobre su situación”, explicó el Comandante de las Fuerzas Militares.

Denuncia

Las Fuerzas Militares interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por varios delitos que se configuraron- según la autoridad militar- en contra de las tropas.

Comisiones humanitarias y de Fuerzas Militares realizan gestiones para lograr la liberación de 33 comandos de fuerzas especiales secuestrados en Guaviare. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PwhYkK2Pzy — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025