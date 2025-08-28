Suscribirse

Fuerzas Militares denuncian que son 600 personas las que mantienen secuestrados a los 33 militares en el Guaviare

El almirante Francisco Cubides indicó que los pobladores son usados por las disidencias de las Farc para atacar a las tropas.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 6:08 p. m.
Ministro de Defensa Pedro Sánchez
Fuerzas Militares denuncian que son 600 personas las que mantienen secuestrados a 33 militares en el Guaviare. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, denunció que son 600 las personas que mantienen secuestradas a los 33 militares en El Retorno, Guaviare.

Dijo que las disidencias de las Farc están constriñendo a la comunidad para atacar a las tropas.

“No vamos a escatimar esfuerzos para lograr la pronta liberación de nuestros 33 valientes soldados e infantes de marina, quienes completan 95 horas secuestrados por más de 600 personas. Su seguridad y su regreso a la libertad es nuestra prioridad absoluta”, dijo el Comandante de las Fuerzas Militares.

Asimismo, reveló quién estaría detrás de la acción de constreñimiento contra la población para afectar a las tropas con secuestro.

“Desde el Centro de Operaciones de la XXII Brigada de Selva, mantenemos un permanente monitoreo, reforzando la seguridad con más tropas, para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil, donde la comunidad que está instrumentalizada por alias Jimmy Parra o Jimmy Martínez, cabecilla de la Estructura 44, perteneciente a la facción de alias Iván Mordisco”, dijo el almirante Cubides.

Para lograr la liberación de los 33 militares secuestrados, se envió una comisión humanitaria para dialogar con la comunidad que ejecutó la asonada.

“En la mañana de hoy recibimos una delegación del Gobierno Nacional integrada por representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quienes junto a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la ONU, la Misión de Apoyo a los Procesos de Paz de la OEA, la Gobernación y la Iglesia Católica, se han desplazado hacia la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, donde se encuentran secuestrados nuestros soldados, con el propósito de dialogar directamente sobre su situación”, explicó el Comandante de las Fuerzas Militares.

Denuncia

Las Fuerzas Militares interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por varios delitos que se configuraron- según la autoridad militar- en contra de las tropas.

“Se interpuso la denuncia por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de personas vestidas de civil que interrumpieron el desarrollo de una operación militar y los actos urgentes adelantados por la Policía Judicial en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare. Durante estos hechos, el personal militar continúa secuestrado”, indicaron las Fuerzas Militares.

