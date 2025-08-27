Fuerzas Militares denuncian en la Fiscalía a civiles que secuestraron a 33 uniformados en Guaviare

Se agrava la situación de 33 militares que permanecen secuestrados por civiles en el departamento del Guaviare, en la región de El Retorno, luego de una operación donde fue abatido el cabecilla conocido como alias Dumar.

En aviones Hércules de la Fac, trasladan tropas al Guaviare donde permanecen secuestrados 33 comandos de operaciones especiales por parte de la población. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/kGtYmnnFq5 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025

La comunidad, al parecer constreñida por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, secuestraron a los uniformados que habían participado de la acción militar.

Aunque desde las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa se había tratado públicamente el caso como un secuestro extorsivo, se conoció que se interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

Desde las Fuerzas Militares se indicó que la denuncia ante la autoridad judicial fue por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública.

“En las últimas horas, ante la Fiscalía General de la Nación, se interpuso la denuncia por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de personas vestidas de civil que interrumpieron el desarrollo de una operación militar y los actos urgentes adelantados por la Policía Judicial en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare. Durante estos hechos, el personal militar continúa secuestrado”, indicaron las Fuerzas Militares.

Comisiones humanitarias y de Fuerzas Militares realizan gestiones para lograr la liberación de 33 comandos de fuerzas especiales secuestrados en Guaviare. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PwhYkK2Pzy — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025

Agregó la autoridad militar que: “este acto ilegal constituye una grave violación a los Derechos Humanos y un flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, principios que regulan los conflictos armados y que los grupos armados organizados infringen reiteradamente mediante la instrumentalización de la población civil”.

Las Fuerzas Militares indicaron que quienes ejecutaron el secuestro han incurrido en un acto cobarde. “Los responsables deberán responder ante la justicia por estos delitos, que no solo vulneran los derechos fundamentales de nuestros uniformados, sino que también afectan la estabilidad y la paz de las comunidades del departamento del Guaviare”.

Tras la compleja situación de orden público en el Guaviare, las autoridades militares desplegaron cerca de 300 uniformados de distintas especialidades para reforzar el pie de fuerza en el departamento.

Desde la Fuerza Aérea informaron que: “dando continuidad a las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, la Fuerza Aeroespacial a través del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM, dispuso aeronaves C-130 Hércules y C-295 para realizar el transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare”.

Toda Colombia unida por la liberación de nuestros soldados que están secuestrados en el área rural del Retorno, Guaviare, por parte de unas personas vestidas de civil. https://t.co/u9c6uxbeuz pic.twitter.com/LW6WXoMvlR — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 27, 2025