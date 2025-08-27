Suscribirse

Nación

Fuerzas Militares denuncian en la Fiscalía a civiles que secuestraron a 33 uniformados en Guaviare

La comunidad impidió la movilidad de las tropas luego de un combate con las disidencias de las Farc.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 11:38 p. m.
Bunker de la Fiscalía General de la Nación
Fuerzas Militares denuncian en la Fiscalía a civiles que secuestraron a 33 uniformados en Guaviare. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Se agrava la situación de 33 militares que permanecen secuestrados por civiles en el departamento del Guaviare, en la región de El Retorno, luego de una operación donde fue abatido el cabecilla conocido como alias Dumar.

La comunidad, al parecer constreñida por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, secuestraron a los uniformados que habían participado de la acción militar.

Aunque desde las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa se había tratado públicamente el caso como un secuestro extorsivo, se conoció que se interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

Desde las Fuerzas Militares se indicó que la denuncia ante la autoridad judicial fue por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública.

“En las últimas horas, ante la Fiscalía General de la Nación, se interpuso la denuncia por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública, en contra de personas vestidas de civil que interrumpieron el desarrollo de una operación militar y los actos urgentes adelantados por la Policía Judicial en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare. Durante estos hechos, el personal militar continúa secuestrado”, indicaron las Fuerzas Militares.

Agregó la autoridad militar que: “este acto ilegal constituye una grave violación a los Derechos Humanos y un flagrante desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, principios que regulan los conflictos armados y que los grupos armados organizados infringen reiteradamente mediante la instrumentalización de la población civil”.

Las Fuerzas Militares indicaron que quienes ejecutaron el secuestro han incurrido en un acto cobarde. “Los responsables deberán responder ante la justicia por estos delitos, que no solo vulneran los derechos fundamentales de nuestros uniformados, sino que también afectan la estabilidad y la paz de las comunidades del departamento del Guaviare”.

Tras la compleja situación de orden público en el Guaviare, las autoridades militares desplegaron cerca de 300 uniformados de distintas especialidades para reforzar el pie de fuerza en el departamento.

Desde la Fuerza Aérea informaron que: “dando continuidad a las operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, la Fuerza Aeroespacial a través del Comando Aéreo de Transporte Militar- CATAM, dispuso aeronaves C-130 Hércules y C-295 para realizar el transporte de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional a San José del Guaviare”.

“Las aeronaves se desplegaron desde el CATAM hasta el Fuerte Militar de Tolemaida, el Comando Aéreo de Combate No.2 en Apiay y el Grupo Aéreo del Casanare en Yopal, donde abordaron los militares y policías completamente equipados, para ser transportados hasta la capital de este Departamento del suroriente del país, con el objetivo de aumentar el pie de fuerza en la región”, añadió la autoridad militar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

2. ‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones

3. Thomas Greg continuará con la producción de pasaportes hasta abril de 2026: Gobierno Petro firmó millonario contrato

4. Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

5. Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fuerzas MilitaresDisidencias de las FarcEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.