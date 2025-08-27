Suscribirse

Contundente advertencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el secuestro de 34 militares en Guaviare

El magistrado Octavio Augusto Tejeiro rechazó el acto que sufre un grupo de militares que participaban en una operación contra las disidencias de Iván Mordisco.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 6:15 p. m.
El secuestro de los 34 militares se dio días después de la oleada terrorista que resultó en el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia. Imagen de referencia de militares en área rural de Colombia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La Corte Suprema de Justicia lanzó una dura advertencia frente a los hechos de violencia que siguen empañando al país y el secuestro de 34 militares en El Retorno, Guaviare, cuando participaban en una operación militar en la que murió alias Dumar, un cabecilla de las disidencias comandadas por Iván Mordisco.

Desde Villavicencio, Meta, donde se desarrolla el encuentro Justicia para Todos, organizado por ese alto tribunal, el magistrado Tejeiro manifestó: “La violencia debe ser rechazada de plano, de frente, por todas las instituciones del Estado. La violencia no es el mecanismo para la consecución de la convivencia ciudadana. La violencia no es el mecanismo para la conducción a la justicia, a la paz y a la tranquilidad de los ciudadanos”.

Un mensaje que se conoció luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmara que un grupo de personas vestidas de civil secuestraron a los uniformados que participaban en dicha ofensiva en el sur de Colombia.

“Las cortes rechazamos los actos de violencia, rechazamos los actos de odio, rechazamos todos los actos que no contribuyan a la paz y a la tranquilidad de todos los ciudadanos del país”, manifestó el togado.

Desde inteligencia militar confirmaron en las últimas horas que, detrás del secuestro de los uniformados, habría una estructura de las disidencias en el Amazonas que comandó alias Dumar, y que estaría utilizando la intimidación contra la comunidad para que realicen esas asonadas contra la fuerza pública.

De hecho, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó a través de sus redes sociales: “El responsable de este acto criminal es alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte, quien está instrumentalizando a la población civil para atentar contra nuestros uniformados”.

El secuestro de los 34 militares se dio días después de la oleada terrorista que resultó en el ataque a un helicóptero en Amalfi, Antioquia, el cual dejó 13 policías muertos; la explosión de un carro bomba en Cali que le quitó la vida a siete personas, y el ataque que se registró en Florencia, Caquetá.

Aunque el alto gobierno calificó el hecho en Guaviare como un secuestro, el alcalde del municipio de El Retorno, Johnny Casanova, señaló que todo estaría relacionado con una “retención de militares”, lo que generó una enorme controversia política.

