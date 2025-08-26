MinDefensa exige liberación de 34 militares en Guaviare y lanza advertencia a secuestradores: “Emplearemos todo el Estado”

Ante el secuestro de los 34 militares en medio de una operación contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un nuevo pronunciamiento y exigió su liberación inmediata.

“Este es un mensaje para quienes tienen a nuestros soldados secuestrados. No pueden continuar cometiendo este grave y aberrante delito secuestrando a nuestros militares en el área rural del retorno Guaviare, haciéndolo unas personas de civil que dicen que están haciendo un ser humanitario o dándole nombres a lo que no corresponde”, dijo inicialmente a través de un video.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió en la mañana de este martes, 26 de agosto, en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, por parte de al menos 600 personas de civil que serían instrumentalizadas por estas personas.

“Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional”, detalló Sánchez.

Por su parte, el ministro dio a conocer que actualmente se encuentran en operación las Fuerzas Especiales con el fin de lograr la liberación de estos militares.

“Ya hemos movilizado gran parte de las Fuerzas Especiales y movilizaremos, si es del caso, también a unidades del UNDEMO. Las fuerzas convencionales que sean necesarias las movilizaremos para liberar a nuestros secuestrados. Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen o el delito”, afirmó.

Sin embargo, Sánchez fue enfático en mencionar que no permitirá que este acto violento sea repetitivo, por lo que lanzó una advertencia a los secuestradores para evitar utilizar la fuerza.

“Quien ataca a un soldado o a un policía está atacando a Colombia y está atacando al Estado Social de Derecho. Exigimos, toda Colombia exige, la liberación de nuestros secuestrados. Aún hay tiempo para que lo hagan voluntariamente. La Defensoría del Pueblo y otros organismos humanitarios han intercedido para dicha liberación, pero si esta no se da, tengan la certeza que emplearemos todo el Estado, respetando siempre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para liberar a nuestros soldados secuestrados”, puntualizó el ministro de Defensa.

Secuestro es secuestro, aunque lo intenten disfrazar o romantizar.



Código Penal Colombiano

⁰Artículo 169. Secuestro extorsivo

Artículo 169. Secuestro extorsivo

El que retenga a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines

Así mismo, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, también se pronunció por esta situación y dio a conocer quién estaría detrás de este hecho.

“El responsable de este acto criminal es el individuo alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte, quien ha estado instrumentalizando a la población civil para que atenten contra la fuerza pública. Este secuestro se produjo tras la neutralización de alias Dumar y otros integrantes del bloque móvil Martín Villa de las disidencias del narco criminal alias Iván Mordisco”, afirmó.

Así mismo, detalló que han activado todos los protocolos operacionales de inteligencia, así como la articulación con la Defensa del Pueblo y otros organismos internacionales para garantizar la liberación de los militares.

“Hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación a esos delincuentes que interrumpen el cumplimiento de nuestra misión constitucional”, finalizó el comandante.