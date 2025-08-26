A través de un reciente comunicado, el Ejército Nacional se pronunció tras conocer el secuestro de 34 soldados en el departamento del Guaviare en la mañana de este martes, 26 de agosto.

La acción violenta de estos militares se dio por parte de la población civil en medio de una operación de las tropas de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

“Fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales", dijo el Ejército.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se presentaron en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla de esta estructura criminal, alias Dumar o Chito.

“En estos hechos permanecen secuestrados 34 de nuestros soldados en un acto que constituye una agresión inminente contra la vida e integridad de nuestra tropa y contra la seguridad del dispositivo militar en el sector”, detalló la institución militar.

Lo cierto es que el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, señaló puntualmente a Dumar, quien fue dado de baja y sería uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco.

Imagen de referencia. | Foto: Ejército Nacional.

“Cabe destacar que este sujeto sería el responsable de varias acciones criminales con la difusión de audios e imágenes con las que se obliga a la población a detener sus actividades diarias y comerciales, así como el cobro de extorsiones a través de citaciones, como las ocurridas el pasado mes de junio en este departamento”, afirmó el Ejército.

Y agregó: “El secuestro de nuestros militares se genera tras el contundente golpe ocasionado por las tropas de las Fuerzas Militares, este sujeto, en un acto de cobardía, inició con la intimidación de la población a través de la estructura criminal 44 del Bloque Amazonas para impedir el cumplimiento de la misión operacional y la extracción de las tropas de esta región del país”.

#DenunciaEJC | En una flagrante violación al DIH, tropas de las @FuerzasMilCol fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44, impiden… pic.twitter.com/wBcknt8yz4 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 26, 2025

Por último, el Ejército rechazó este secuestro que vulnera los derechos fundamentales de los soldados, así como también altera el orden público en la región.