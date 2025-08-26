Suscribirse

Nación

Ejército rechaza el secuestro de 34 soldados en Guaviare: denuncian a 600 personas instrumentalizadas por las disidencias de las Farc

Los hechos se presentaron tras una operación militar que permitió neutralizar al cabecilla de esta estructura criminal.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 12:39 a. m.
Imagen de referencia de las disidencias de las Farc y el Ejército.
Imagen de referencia de las disidencias de las Farc y el Ejército. | Foto: AFP/Semana.

A través de un reciente comunicado, el Ejército Nacional se pronunció tras conocer el secuestro de 34 soldados en el departamento del Guaviare en la mañana de este martes, 26 de agosto.

La acción violenta de estos militares se dio por parte de la población civil en medio de una operación de las tropas de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

Fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales", dijo el Ejército.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se presentaron en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla de esta estructura criminal, alias Dumar o Chito.

Contexto: Este sería el responsable del secuestro de 34 militares en Guaviare

“En estos hechos permanecen secuestrados 34 de nuestros soldados en un acto que constituye una agresión inminente contra la vida e integridad de nuestra tropa y contra la seguridad del dispositivo militar en el sector”, detalló la institución militar.

Lo cierto es que el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, señaló puntualmente a Dumar, quien fue dado de baja y sería uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco.

Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada.
Imagen de referencia. | Foto: Ejército Nacional.

“Cabe destacar que este sujeto sería el responsable de varias acciones criminales con la difusión de audios e imágenes con las que se obliga a la población a detener sus actividades diarias y comerciales, así como el cobro de extorsiones a través de citaciones, como las ocurridas el pasado mes de junio en este departamento”, afirmó el Ejército.

Y agregó: “El secuestro de nuestros militares se genera tras el contundente golpe ocasionado por las tropas de las Fuerzas Militares, este sujeto, en un acto de cobardía, inició con la intimidación de la población a través de la estructura criminal 44 del Bloque Amazonas para impedir el cumplimiento de la misión operacional y la extracción de las tropas de esta región del país”.

Por último, el Ejército rechazó este secuestro que vulnera los derechos fundamentales de los soldados, así como también altera el orden público en la región.

“Atentan contra la misión constitucional de nuestros soldados. Reiteramos el compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y mantenemos presencia sostenida en el área para garantizar la seguridad de todos los habitantes del suroriente colombiano”, puntualizó la institución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

2. Drama en Nueva York: Mets y Phillies mantienen encendida la lucha por la División Este

3. MinDefensa exige liberación de 34 militares en Guaviare y lanza advertencia a secuestradores: “Emplearemos todo el Estado”

4. Este es el octavo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; error lo dejó por fuera de la competencia

5. Colombiano rompió histórico récord internacional: lo piden a gritos para que vaya al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

soldados secuestradosGuaviareDisidencia de las Farc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.