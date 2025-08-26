Este sería el responsable del secuestro de 34 militares en Guaviare

Un nuevo hecho violento se presentó en el departamento del Guaviare en contra de las Fuerzas Militares con el secuestro de 34 uniformados por parte de la población.

Más de 30 militares fueron secuestrados por la comunidad en El Retorno, Guaviare. | Foto: guillermo torres-semana

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, apuntó directamente a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco de estar presionando a la comunidad para lanzar esta clase de asonadas.

El ministro Sánchez dijo que el secuestro contra los militares es una retaliación a la más reciente operación militar en el que murió alias Dumar, un cabecilla de las disidencias de las Farc y hombre de confianza de Iván Mordisco.

Neutralizado alias Dumar o Chito, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco. | Foto: Getty Images/@PedroSanchezCol

La reacción de las disidencias de la Farc - según fuentes militares - se dio a través de la estructura 44 bajo el mando de Jhon Wilmer Trochez, alias Yimmi Martínez.

De acuerdo con la información de inteligencia de la fuerza pública, la estructura 44, que hace parte del Bloque Amazonas, salió en defensa del frente Martín Villa del que hacía parte alias Dumar.

Lo que está sucediendo en zona rural del municipio El Retorno en el departamento del Guavire es un secuestro extorsivo.



El responsable de este acto criminal es alias Jimmy Parra cabecilla de la estructura 44 "Antonio Ricaurte", quien está instrumentalizando a la población civil… pic.twitter.com/EZJzzqBhjL — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) August 26, 2025

Alias Dumar

Para las autoridades militares y de policía, alias Dumar era un objetivo priorizado debido a su capacidad criminal.

Desde la Presidencia de la República informaron que: “alias ‘Dumar’ tenía más de 18 años de trayectoria criminal en las disidencias de las Farc. Del 2014 a 2016 integró el extinto frente 40; entre 2016 y 2022 hizo parte del anillo de seguridad de alias ‘Mayimbú’; en 2022 y 2023 fue cabecilla de comisión de la estructura criminal ‘Jaime Martínez’“.

También hizo parte del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’; durante 2023 y 2024 fue cabecilla de compañía de ‘Alberto Poño’, de la misma estructura, y desde 2024 lideraba el bloque móvil ‘Martín Villa’ como su principal cabecilla.​

Fue abatido alias Dumar o Chito, cabecilla de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. | Foto: Ejército

“Por su captura, la Gobernación del Meta ofrecía una recompensa de hasta $50 millones, debido a su participación en actividades de reclutamiento forzado de menores, trasladados desde el Cauca hacia el Guaviare y el Meta”, indicó la Presidencia de la República.

Anotó la Casa de Nariño que, “alias ‘Dumar’ era además señalado como el principal responsable del ataque contra tropas del Ejército en Argelia, Cauca, en mayo de 2024, en el que fueron asesinados cuatro militares”.

Reporto el presidente Gustavo Petro que: “este golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se suma a la captura el pasado viernes de su hermano Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, en zona rural de El Peñón (Cundinamarca)”.